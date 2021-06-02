Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından 2018 yılında kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi çalışmalarını sürdürüyor.

Kümelenme, SSB'nin desteğiyle üyelerinin hedef bölge pazarları arasında saydığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerini kapsayan MENA bölgesine yönelik çalışmalar kapsamında Dubai'de düzenlenen Körfez Bilgi Güvenliği Fuarı ve Konferansı'na (GISEC) katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Bölge ülkelerindeki siber güvenlik üreticileri, son kullanıcılar, entegratör ve distribütörleri bir araya getiren etkinlik, aynı zamanda askeri ve sivil ihtiyaç makamlarıyla buluşmaya imkan sağladı. 180'den fazla firma fuarda boy gösterdi.

GISEC'e ilk kez "ülke pavyonu" ile katılım sağlayan Türkiye, bu alandaki iddiasını ortaya koydu.

İhracatta ülke ekonomisine katkı amaçlanıyor

Siber güvenliğin farklı alanlarında uzmanlaşmış kümelenme üyesi 7 firma, Arap dünyasının en büyük ve etkili siber güvenlik etkinliği GISEC'te ürün ve hizmetlerini tanıttı. Fuarda HAVELSAN, STM, ARKSIGNER, LOGSIGN, CYBERWISE-SECURRENT, FORESTALL ve UITSEC yetkilileri bölgedeki teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

[Fotoğraf: AA]

Bölgede görev yapan üst düzey Türk yöneticiler ve firma sahipleri kümelenme firmaları hakkında detaylı bilgi alarak, bölgeye yönelik iş birlikleri hakkında görüşmeler yaptı.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesine üye 200'e yakın firmanın 400'den fazla ürün ve çözümü bulunuyor. Kümelenme, hem Türkiye'nin siber güvenlik ihtiyaçlarını karşılamayı hem de ihracatla ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlıyor.