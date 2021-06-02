Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 28’ini kimyasal ürünler oluşturuyor. Türkiye'de ise kimyasal madde üretim ve ticaretindeki payı yalnızca yüzde 1 olacak görülüyor.

Bu payı arttırmak için Adana Çukurova Üniversitesi harekete geçti. Çukurova Teknokent içerisinde Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi kurulması için çalışmalara başlandı.

Kimya Vadisi Proje Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Serin, “Kimya sektöründe kendi teknolojimizi ortaya koyup, üretip bir takım kimyasal madde know how'larını belirlemiş ve sanayicimizin hizmetine sunmuş olacağız. Önemli olan bizim ithal edilen kimyasalları sanayicimizin üretir hale getirmek” diyor.

Üretim teknolojisi geliştirilecek

Çukurova Kalkınma Ajansı’nın desteği ile kurulan Kimya Vadisi'nde, sanayicilere kimyasalları nasıl üretecekleri konusunda bilgi aktarımı yapılacak.

Gıda, ambalaj, otomotiv, tarım, tekstil ve kozmetik sektörlerinde kullanılan katma değeri yüksek kimyasalların Türkiye'de üretimi için çalışmalar yapılacak.

Bugüne kadar 5 projenin tamamlandığına işaret eden Serin, "Linterden sms üretimi ile ilgili projeyi tamamladık. Narenciye kabuklarından portakal kabuklarından pektin üretim projesini tamamladık" açıklamasını yaptı.