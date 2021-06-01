Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den "Utku motoru" paylaşımı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin 1000 beygir gücündeki ilk motor ve çapraz tahrikli transmisyonu Utku’nun başarılı şekilde çalıştırıldığını duyurdu.
Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, güç grubu geliştirme çalışmalarının sürdüğüne dikkati çekti.
"45 tona kadar paletli hafif zırhlı muharebe araçları ve Fırtına Obüsü için BMC Power tarafından geliştirilen 1000 beygir gücündeki ilk motor ve ilk çapraz tahrikli transmisyonumuz Utku’nun çalıştırması başarılı şekilde gerçekleşti" ifadesini kullanan Demir, testlere ilişkin görüntüyü de paylaştı.
Güç grubu geliştirme çalışmalarımız sürüyor.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) June 1, 2021
45 tona kadar paletli hafif zırhlı muharebe araçları ve Fırtına Obüsü için BMC Power tarafından geliştirilen 1000 beygir gücündeki ilk motor ve ilk çapraz tahrikli transmisyonumuz #UTKU’nun çalıştırması başarılı şekilde gerçekleşti. pic.twitter.com/JZyLBuQEVu
Etiketler: İsmail Demir Savunma Sanayii
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