Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye'nin eylül ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 20 milyar 783 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Aynı dönemde Adana'nın ihracatında artış yaşandığını anlatan Kıvanç, "Adana'nın eylülde ihracatı yüzde 42,3 artarak 220 milyon 979 bin dolar olarak gerçekleşti. Ocak-eylül dönemi 9 aylık toplam Adana ihracatı ise 1,7 milyar doları aştı. Yıl sonu toplam ihracatın 2,3 milyar dolar olacağı tahmin ediyoruz" sözlerini kullandı.

Adana'nın ihracatta yukarı yönlü büyük bir ivme kazandığını ve 138 ülkeye dış satım yaptığını aktaran Kıvanç, eylülde kentten 20,5 milyon dolarla en fazla ihracatın Irak'a, ardından 16,8 milyon dolarla Almanya'ya ve16,3 milyon dolarla İspanya'ya yapıldığını söyledi.

Kıvanç, Adana'nın Türkiye ihracatından alacağı payın her geçen gün artacağını anlattı.​​​​​​​