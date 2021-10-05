ÇAYKUR'da üçüncü sürgün alımları devam ediyor. Bu dönemde yaklaşık 214 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirildi.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, günlük alım miktarının bölge bölge değiştiğini anlatarak, "Yaş çay alımının bittiği alım yerlerini, fabrikaları kapatıyoruz. 15 Ekim gibi kampanyanın biteceğini düşünüyoruz. Bundan sonra çayın gelme şansı yok. Yüksekler soğuk ve kar yağıyor. Üreticimiz ara vermeden çayını topluyor. Sorun yaşanmazsa 15 Ekim gibi tüm çay alımı bitmiş olacak" dedi.

"Pazar arayışlarımız devam ediyor"

Bu yıl kuru çay satış hedeflerinin 150 bin ton olduğunu söyleyen Alim, şöyle konuştu:

"Aldığımız yaş çaya bakıldığında 150 bin ton yeterli değil. Hedefimizi artırmak gerekiyor. 850-860 bin ton yaş çay alınan bir yerde bizim satışımızın 170-180 bin tona çıkması gerekiyor. İnşallah bu yıl 150 bin ton satışı gerçekleştireceğiz. Pazar arayışlarımız devam ediyor. Amacımız üreticiden daha fazla çay alabilmek, bunun karşılığında uygun satabileceğimiz pazarları bulabilmek. Sadece çay almak değil alınan çayı satmak gerekiyor.

Gerçekten üreticinin yanında olduk. Senelik 650 bin ton yaş çay alımı bütçe rakamı var. 650 bin ton yaş çaydan ürettiğin çay ile satışı birbirini dengeliyor. Biz son 3 yıldır yaş çay alımını hep yukarı çıkardık. Bu yıl 850-860 bin ton yaş çay alacağız. Bu kadar çay alıp depolarda bekletmenin ne ÇAYKUR'a ne üreticiye faydası var. Çay satışı için pazar arayışlarımız devam ediyor."