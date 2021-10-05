Sulakyurt ilçesindeki Hamzalı köyünde çiftçi Mürsel Yılmaz, 50 dönümlük çeltik tarlasında tava sulama yöntemi yerine damla sulama yaparak, hem sudan hem de işçilikten tasarruf etti.

Hamzalı'nın yanı sıra Yeşilli köyünde de hasat yapan çiftçileri ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Seda Karaca, Sulakyurt'ta bu yıl 5 bin dekarda çeltik üretimi yapıldığını söyledi.

Rekolte beklentisinin iyi olduğunu anlatan Karaca, "Dönümde 900-1000 kilograma kadar bir verim bekliyoruz. İlimizde çeltik üretimi Sulakyurt ilçesinin Kızılırmak kıyısındaki köylerinde önemli ölçüde yapılmakta. İnşallah bereketli, hayırlı bir hasat dönemi olur. Çiftçilerimiz, daha çok Osmancık tohum çeşidi ekimi yapıyor. Bu, hem çiftçilerimizin alışık oldukları hem de veriminden memnun oldukları bir çeşit" dedi.

"Küresel ısınmaya önlem almak için çalışıyoruz"

Seda Karaca, küresel ısınmanın etkisiyle kuraklığın dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yoğun hissedildiğini vurguladı.

Çeltiğin de çok su isteyen bitkilerden biri olduğuna dikkat çeken Karaca, şunları söyledi:

"Bu yıl Sulakyurt ilçemizde bir çiftçimize ait 50 dekar alanda damlama sulama denemesi yaptık. Damla sulamayla yüzde 60-70 civarında su, yüzde 50 civarında da su işçiliği tasarrufu sağladık. Verimle ilgili hasat başlamadığı için net bir şey söyleyemiyoruz ama su ve işçilik tasarrufunu düşünürsek üreticimizin kar edeceğini düşünüyoruz. Suyumuzu dikkatli kullanmak ve küresel ısınmaya önlemler almak için bu tip tarım yeniliklerini yaygınlaştırma çalışmalarımız devam ediyor."

"Sulama ve işçilikte tasarruf sağladık"

Damlama sulama yöntemiyle bu yıl ilk kez 50 dönümlük alanda çeltik ekimi yapan üretici Mürsel Yılmaz da "Sulama ve işçilik anlamında tasarruf sağladık. İnşallah sonraki yıllarda verim konusunda da daha iyi olur diye düşünüyorum. Bütün çiftçilere bereketli hasat olmasını diliyorum" dedi.

Normal ekim yapan çiftçilerden Hüsnü Özdemir ise "Allah bereket versin, verimlerimiz normal. Şu anda alım yok ama bu yıl çeltiğin kilogramını 4,5-5 lira olarak bekliyoruz" diye konuştu.