Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ulusal Genç İstihdam Eylem Planı'nı yayımladı. Plan 13 somut hedef ve 109 tedbirden oluşuyor. Amaç, gençlerin istihdamının önündeki engelleri kaldırmak.

2023 yılında genç işsizlik oranının yüzde 17,8 düzeylerine indirilmesi hedefleniyor. Genç iş gücüne katılma oranının yüzde 46 düzeyine yükseltilmesi öngörülüyor.

Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin oranının yüzde 20 düzeyine düşürülmesini planlanıyor.

Staj ve eğitim imkanları güçlendirilecek

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, planın ayrıntılarını anlattı:

"Eğitim ve istihdam işbirliğinin güçlendirilmesini sağlayacak somut tedbirler ve politika önerileri burada yer alıyor. Gençlerimizin özel sektörde iş bulmalarını sağlayacak staj ve eğitim imkanlarının güçlendirilmesi gibi çok sayıda başlık yer alıyor."

Dijital teknoloji eğitimleri

Belgeye göre Yetenek Kapısı'nın kullanımı yaygınlaştırılacak. Mezunların bilgilerini artırmak amacıyla e-Mezun Kariyer Aracı oluşturulacak. Gençlerin dijitalleşen sektörlere ayak uydurması sağlanacak.

47 alanda geleceğin meslekleri ile uyumlu seçmeli meslek dersleri verilecek KOBİ’de çalışan yaklaşık 150 bin kişi için dijital teknoloji eğitimleri verilecek.