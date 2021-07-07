Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bu yılın ilk 6 ayına ilişkin hava yolu istatistikleri açıklandı.

Dünya havacılık sektörü salgının olumsuz etkilerini yaşarken, Türkiye bu süreci başarılı şekilde yöneten ülkeler arasında yer aldı.

Tüm havalimanlarında fiziksel şartlar sosyal mesafeye göre düzenlenirken, dezenfeksiyon işlemleri kesintisiz uygulandı. Böylece yolcular, güvenli bir şekilde seyahat etmeyi sürdürdü.

Toplam 40 milyon 252 bin 328 yolcuya hizmet verildi

Türkiye'deki havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 294 bin 941, dış hatlarda 145 bin 808 oldu ve böylece üst geçişlerle toplam 594 bin 286 uçak trafiği gerçekleşti.

Türkiye genelinde havalimanları iç hat yolcu trafiği 25 milyon 11 bin 245, dış hat yolcu trafiği 15 milyon 204 bin 596 oldu. Bu dönemde direkt transit yolcularla toplam 40 milyon 252 bin 328 yolcuya hizmet verildi.

6 ayda kargo miktarı 333 bin 451 ton oldu

İstanbul Havalimanında haziran sonu itibarıyla taşınan kargo miktarının iç hatta 19 bin 774 ton, dış hatta 313 bin 677 ton, toplamda ise 333 bin 451 ton olduğu görüldü.

İstanbul Havalimanını haziranda 21 bin 540 yolcu kullandı

Haziran ayında iniş-kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 71 bin 117'ye, dış hatlarda 36 bin 447'ye ulaştı. Bu ayda üst geçişlerle toplam 127 bin 126 uçak trafiği gerçekleşti.

İstanbul Havalimanına haziranda 21 bin 540 uçak iniş-kalkış yaparken, iç hatlarda 6 bin 993 uçuş, dış hatlarda ise 14 bin 547 uçuş gerçekleştirildi.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanına ise haziranda 3 bin 566 uçak iniş kalkış yaptı.

Böylece bu iki havalimanında toplam 25 bin 106 uçak trafiği gerçekleşmiş oldu.

Turizm merkezlerindeki havalimanlarında hareketlilik başladı

Antalya Havalimanında 3 Temmuz Cumartesi günü, salgının başlangıcından bugüne kadar olan süreçte ilk kez 130 bin yolcu barajı aşılırken, iç hatlarda 18 bin 560, dış hatlarda 114 bin 466 olmak üzere toplam 133 bin 26 yolcuya hizmet verildi.

Muğla Milas Bodrum Havalimanında 4 Temmuz Pazar günü 23 bin 39 yolcuyla, Muğla Dalaman Havalimanında da 15 bin 261 yolcuyla salgının başlangıcından bu zamana kadarki en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.



