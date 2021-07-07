Altın fiyatları yeniden değer kazanıyor.

Haziran ayında büyük kayıp yaşanan ons altın yeniden 1800 doların üzerine çıktı.

Altın yatırımcıları yükselişin kalıcı olması için FED'den gelecek açıklamalara odaklandı.

"Altın fiyatlarında tekrar bir yükseliş trendi gördük"

Altın piyasası uzmanı İslam Memiş, "FED üyeleri ve FED başkanı tekrar söylem değişikliğine gitti. Altın fiyatlarında tekrar bir yükseliş trendi gördük. Amerika 10 yıllık tahvil faizlerindeki sert düşüşlerde altının ons fiyatını olumlu yönde destekledi" dedi.

Küresel piyasalarda koronavirüsün delta varyantının oluşturduğu riskler de altını tekrar güvenli liman haline getirdi. Uzmanlar altın fiyatlarının yeniden zirveyi görebileceğini kaydediyor.

Altın fiyatındaki yükselişin süreceğini söyleyen İslam Memiş, şunları söyledi:

"Tekrar tepki alımları ile birlikte altının ons fiyatında yıl sonuna kadar 1960 dolar seviyesine kadar bir yükseliş söz konusu olabilir. O yüzden temmuz ayında yaşanabilecek her türlü geri çekilmenin, orta ve uzun vadede yatırımcısına iyi bir alım fırsatı sunduğunu düşünüyorum."

Altın kadar gündemde olmasa da gümüş de yükselişini sürdürüyor. 26 dolar bandında hareket eden gümüşün ons fiyatlarında da yukarı yönlü hareket bekleniyor.

"35 dolar seviyesi gündemde olabilir"

İslam Memiş, "Özellikle 30 dolar seviyesi yukarı yukarı yönlü kırılırsa 35 dolar seviyesi gündemde olabilir. Altın çok yükseldi, altın alamıyorum, altın biriktiremiyorum diyen vatandaşlar mutlaka gümüşü ihmal etmemeli" dedi.