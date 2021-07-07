Akbank'tan yapılan açıklamada, "Hizmetlerimizdeki kesintileri gidermek için yoğun çalışmalarımızı teknoloji iş ortaklarımızla beraber aralıksız sürdürüyoruz" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Süreçten etkilenen başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan özür dileriz."

"Herhangi bir güvenlik problemi yaşanmamaktadır"

Bankadan sabah yapılan açıklamada, banka ve müşterilerin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunamadığı belirtilmişti.