Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü'nün faaliyet alanında bulunan Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'de geçen yıl 28 bin 745 konut satıldı.

Birinci sırada Niğde var

Bu iller arasında en çok konut 7 bin 271'le Niğde'de, en az ise 3 bin 538'le Nevşehir'de satıldı.

En çok konut satışı temmuzda

Bu illerin toplamında en çok konut satışı 4 bin 275'le temmuz ayında gerçekleşirken, en az konut 969'le nisanda satıldı.

2020'de Aksaray'da 7 bin 5, Kırıkkale’de 6 bin 383, Kırşehir'de 4 bin 548, Nevşehir'de 3 bin 538, Niğde'de ise 7 bin 271 konut satıldı.

Diğer yıllardaki satışlar

Bu illerde 2019 yılında 26 bin 840, 2018'de 27 bin 479, 2017’de 26 bin 518, 2016 yılında 23 bin 413, 2015'te 23 bin 269 konut satılmıştı.