Sağlık ürünleri ihracatı hazır giyim sektörüne güç verdi
2020'de salgının etkisine rağmen 17 milyar 143 milyon 441 bin dolar ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 2021'de bu rakamı yüzde 10 artırmayı hedefliyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle hazır giyim sektörünün mart, nisan ve mayıs aylarındaki ihracatında ciddi azalma yaşansa da normalleşme dönemiyle üretim ve dış satımda yeniden yükselişe geçildi.
Geçen yıl 203 ülke ve 14 serbest bölgeye ihracat yapan sektör, bu satışlardan 17 milyar 143 milyon 441 bin dolar ülke ekonomisine katkı sağladı.
11 milyar 760 milyon 85 bin dolar dış satımın yapıldığı ilk 10 ülke arasında Avrupa'dan 7, Asya'dan 2 ve Amerika'dan 1 devlet yer aldı.
Hazır giyimde en fazla ihracat Almanya'ya yapıldı
Hazır giyim sektöründe en fazla dış satım yapılan ülke, 3 milyar 140 milyon 531 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 2 milyar 20 milyon 776 bin dolarla İspanya, 1 milyar 897 milyon 245 bin dolarla Birleşik Krallık izledi.
Geçen yıl gerçekleştirilen plastik, kauçuk sıvanmış, emdirilmiş elyaftan hazır giyim eşyası ihracatı ise bir önceki seneye oranla yüzde 4 bin 613 artışla 903 milyon 634 bin dolara çıktı.
Tek kullanımlık tıbbi maskeler ürün grubunun yer aldığı diğer hazır eşyanın ise 2019'da 118 milyon 867 bin dolar olan dış satımı, 2020'de yüzde 315,4 artışla 493 milyon 818 bin dolara yükseldi.
Salgın döneminde bu iki sektör 2020'de toplam 1 milyar 397 milyon 452 bin dolarlık dış satımıyla hazır giyim ve konfeksiyon ihracatına itici güç sağladı.
Türkiye'den ihracatta öne çıkan hazır giyim ve konfeksiyon ürün dağılımı ise şöyle:
|Ürün
|2020 (BİN DOLAR)
|Kadın/kız çocuk için dokuma takım elbise, ceket vesaire
|2.414.218
|Tişört, atlet ve benzeri
|2.256.978
|Kazak, hırka, yelek ve benzeri
|1.977.732
|Erkek ve erkek çocuk için dokuma takım elbise, ceket vesaire
|1.178.896
|Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri
|1.162.353
|Kadın/kız çocuk için örme takım elbise, ceket vesaire
|1.118.776
|Şoset ve külotlu çoraplar
|1.051.220
|Plastik, kauçuk sıvanmış, emdirilmiş elyaftan hazır giyim eşyası
|903.634
|Tek kullanımlık tıbbi maskeler grubunun yer aldığı diğer hazır eşya
|493.818
|Kadın kız çocuk için dokuma bluz, gömlek vesaire
|490.031
|Eşya ambalajında kullanılan torba ve çuval
|347.053
|Kadın/kız çocuk için spor, kayak, yüzme kıyafetleri ve benzeri
|278.550
|Kadın ve kız çocuklar için külot, slip, gecelik, pijama ve benzeri
|277.719
|Bebek giysileri ve giyim aksesuarları
|213.856
|Eşofman takımları, kayak kıyafetleri ve yüzme kıyafetleri
|154.882
|Perdeler ve iç storlar, perde ve yatak farbalaları
|148.078
|Erkek ve erkek çocuklar için külot, slip, pijama ve benzeri
|138.240
600 bin kişiye istihdam sağlanıyor
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, salgın döneminde istihdamı artıran sektör olduklarını söyledi.
Yaklaşık 600 bin kişiye hazır giyim sektöründe istihdam sağlandığını, bu sayının tekstil sektörü ile 1 milyonu, perakende ile de 2 milyonu bulduğunu anlattı.
Gültepe, sektörün çevrim içi kanallara ve e-ticarete ayak uydurduğunu, yatırımlar yapıldığını söyleyerek, "2021 yılında en az yüzde 10 büyümeyle 19 milyar dolara yakın bir ihracat yapabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.