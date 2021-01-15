Koronavirüs salgını nedeniyle hazır giyim sektörünün mart, nisan ve mayıs aylarındaki ihracatında ciddi azalma yaşansa da normalleşme dönemiyle üretim ve dış satımda yeniden yükselişe geçildi.

Geçen yıl 203 ülke ve 14 serbest bölgeye ihracat yapan sektör, bu satışlardan 17 milyar 143 milyon 441 bin dolar ülke ekonomisine katkı sağladı.

11 milyar 760 milyon 85 bin dolar dış satımın yapıldığı ilk 10 ülke arasında Avrupa'dan 7, Asya'dan 2 ve Amerika'dan 1 devlet yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

Hazır giyimde en fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Hazır giyim sektöründe en fazla dış satım yapılan ülke, 3 milyar 140 milyon 531 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 2 milyar 20 milyon 776 bin dolarla İspanya, 1 milyar 897 milyon 245 bin dolarla Birleşik Krallık izledi.

Geçen yıl gerçekleştirilen plastik, kauçuk sıvanmış, emdirilmiş elyaftan hazır giyim eşyası ihracatı ise bir önceki seneye oranla yüzde 4 bin 613 artışla 903 milyon 634 bin dolara çıktı.

Tek kullanımlık tıbbi maskeler ürün grubunun yer aldığı diğer hazır eşyanın ise 2019'da 118 milyon 867 bin dolar olan dış satımı, 2020'de yüzde 315,4 artışla 493 milyon 818 bin dolara yükseldi.

Salgın döneminde bu iki sektör 2020'de toplam 1 milyar 397 milyon 452 bin dolarlık dış satımıyla hazır giyim ve konfeksiyon ihracatına itici güç sağladı.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'den ihracatta öne çıkan hazır giyim ve konfeksiyon ürün dağılımı ise şöyle:

Ürün 2020 (BİN DOLAR) Kadın/kız çocuk için dokuma takım elbise, ceket vesaire 2.414.218 Tişört, atlet ve benzeri 2.256.978 Kazak, hırka, yelek ve benzeri 1.977.732 Erkek ve erkek çocuk için dokuma takım elbise, ceket vesaire 1.178.896 Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri 1.162.353 Kadın/kız çocuk için örme takım elbise, ceket vesaire 1.118.776 Şoset ve külotlu çoraplar 1.051.220 Plastik, kauçuk sıvanmış, emdirilmiş elyaftan hazır giyim eşyası 903.634 Tek kullanımlık tıbbi maskeler grubunun yer aldığı diğer hazır eşya 493.818 Kadın kız çocuk için dokuma bluz, gömlek vesaire 490.031 Eşya ambalajında kullanılan torba ve çuval 347.053 Kadın/kız çocuk için spor, kayak, yüzme kıyafetleri ve benzeri 278.550 Kadın ve kız çocuklar için külot, slip, gecelik, pijama ve benzeri 277.719 Bebek giysileri ve giyim aksesuarları 213.856 Eşofman takımları, kayak kıyafetleri ve yüzme kıyafetleri 154.882 Perdeler ve iç storlar, perde ve yatak farbalaları 148.078 Erkek ve erkek çocuklar için külot, slip, pijama ve benzeri 138.240



600 bin kişiye istihdam sağlanıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, salgın döneminde istihdamı artıran sektör olduklarını söyledi.

Yaklaşık 600 bin kişiye hazır giyim sektöründe istihdam sağlandığını, bu sayının tekstil sektörü ile 1 milyonu, perakende ile de 2 milyonu bulduğunu anlattı.

Gültepe, sektörün çevrim içi kanallara ve e-ticarete ayak uydurduğunu, yatırımlar yapıldığını söyleyerek, "2021 yılında en az yüzde 10 büyümeyle 19 milyar dolara yakın bir ihracat yapabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.