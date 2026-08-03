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Dünya
AA 03.08.2026 23:43

Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısında devam eden büyük orman yangınlarıyla mücadele sürerken, bazı bölge sakinlerine "güvenli alanlara tahliye edilmeleri" için uyarı mesajı gönderildi.

Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Atina'nın batısında devam eden büyük orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Yunan devlet televizyonu ERT'nin haberinde, Kandili, Luba, Morfeika gibi bazı bölge sakinlerinin, cep telefonlarına gönderilen 112 acil uyarı mesajları doğrultusunda, güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Haberde, yönü değişkenlik gösteren şiddetli rüzgarlar nedeniyle itfaiyecilerin yangına müdahalede zorlandığı ifade edildi.

Kathimerini gazetesinin haberinde ise Atina bölgesi ve Attika'nın çevre bölgelerinde orman yangını riskinin 2. en yüksek kategori olan "4. risk seviyesine" çıkarıldığı aktarıldı.

Lamya şehri yakınlarında da yeni bir yangın başladığı, 77 itfaiyeci, 19 itfaiye aracı ve 7 hava aracıyla müdahalelerin başladığı kaydedildi.

Yunanistan genelinde ana kara başta olmak üzere Atina, Viotia, Girit'in Rethymno bölgesi ve Paros Adası gibi farklı noktalarda toplam 73 aktif orman yangını yaşanıyor.

Atina ve Viotia çevresinde yoğunlaşan bu yangınlar, ana karanın yanı sıra adalara da yayılmış durumda.

Uydu verilerine göre, yangınlar, Melabes ve Preveli alanları da dahil olmak üzere toplam 5 bin 700 hektardan fazla araziyi etkiledi.

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