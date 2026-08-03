Açık 22.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.08.2026 23:36

BM: İsrail, Lübnan hava sahasında 4 günde 125 ihlal gerçekleştirdi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Lübnan hava sahasında ihlallerinin devam ettiğini, geçen haftanın son 4 gününde toplam 125 ihlal tespit edildiğini bildirdi.

BM: İsrail, Lübnan hava sahasında 4 günde 125 ihlal gerçekleştirdi

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Haq, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) raporlarını aktardığı toplantıda, İsrail'in 30 Temmuz-2 Ağustos döneminde Lübnan hava sahasında "toplam uçuş süresi 418 saati aşan 125 hava sahası ihlali kaydettiği" bilgisini verdi.

Bu sürede UNIFIL mevzilerinin yakınında veya üzerinde gözetleme ve silahlı insansız hava araçları (İHA) tespit edildiğini belirten Haq, "Barış güçleri, ayrıca Lübnan'ın güneyinde önemli mühendislik çalışmaları ve aktif birlik hareketleri de dahil kapsamlı askeri faaliyetler olduğunu bildiriyor." dedi.

Haq, hafta sonu boyunca İsrail'in, Litani Nehri çevresinde topçu ateşi açtığını, Akdeniz'deki Lübnan kara sularında da faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

⁠İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 333 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan, Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
Türkiye, Mısır ve Katar'dan soykırımcı İsrail'e tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:21
Bakan Memişoğlu: Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz
00:08
Bakan Gürlek, Bakan Işıkhan ile görüştü
00:06
"Terörsüz Türkiye" düzenlemesi imzaya açıldı: Bugün milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor
23:59
BM: İsrail'in temmuz ayında Gazze'ye saldırılarında 150'den fazla Filistinli hayatını kaybetti
23:57
Hamas: Gazze’de ikinci aşamaya ilişkin mutabakata bağlıyız
23:54
Gazze'de çadır sınıfta elinden vurulan 11 yaşındaki Halid: Benim suçum neydi?
ABD'deki Ölüm Vadisi'nde sıcaklık 53 dereceyi buldu
ABD'deki Ölüm Vadisi'nde sıcaklık 53 dereceyi buldu
FOTO FOKUS
Mimaride estetik algımızı mı kaybediyoruz?
Mimaride estetik algımızı mı kaybediyoruz?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ