Ürettikleri deniz yüzeyi temizleme aracı ile 39 Avrupa ülkeyi geride bıraktılar. ‘Avrupa Yılın Şirketi Yarışması'nda birinci oldular. Ürünlerine talip çıkınca, geçici kurdukları şirketi devam ettirme kararı aldılar.

Bir grup liseli, Genç Başarı Vakfı'nın Genç Bizz programı kapsamında şirket kurdu. Gençler, bir sorundan, deniz kirliliğinden yola çıktılar. Deniz yüzeyi temizleyen bir araç geliştirmek için kolları sıvadılar. Uzun araştırma ve çalışmalar sonucunda aracı ürettiler.

"Avrupa'da 8 bin avro olan aracı Türkiye'de 800 avro'ya sattılar"

Ürünü muadillerinden 10 kat da ucuz. Avrupa'da 8 bin avro olan aracı Türkiye'de 800 avro'ya sattılar. Bir marka, bu ürünü satın alınca gençler hedef büyüttü.

Gençler bu ürünle, Türkiye'de 500 girişimciyi geride bırakıp birinci oldu. Ardından, 'Avrupa Yılın Şirketi Yarışması'na katıldılar. Orada da, 39 bin girişimciyi geride bırakıp ipi göğüslediler.

Genç Başarı Vakfı'nın Genç Bizz programı 20 yıldır uygulanıyor

Bu başarısının arkasında, yılda 20 bin öğrenciye dokunan, Genç Başarı Vakfı var. Genç Başarı Eğitim Vakfı Başkanı Seçil Çelebi, "Çocuklara ve gençlere dokunmamız gerekiyor. Onları eğitim alanında da daha profesyonel yaşama hazırlamaya başlamamız lazım. Çünkü baktığımızda bizim ülkemizde hatta dünya genelinde de çözüm üretebilecek olan onların zekası ve onların zihni. Vakıf, çalışmalarını Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütüyor.

Kameraman: Hayrettin Kavi

Kurgu: Melda İbiş