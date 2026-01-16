Çok Bulutlu 3.2ºC Ankara
NBC News 16.01.2026 07:37

Pokemon mağazasında 100 bin dolarlık hırsızlık

New York'ta kimliği belirsiz silahlı üç kişi, Manhattan'daki bir Pokemon mağazasına baskın düzenleyerek yaklaşık 100 bin dolar değerinde koleksiyon ürünü çaldı. New York Polis Departmanı (NYPD) ve mağazanın güvenlik kamerası kayıtlarına göre, olay çarşamba günü akşam saatlerinde meydana geldi.

Meatpacking bölgesindeki West 13. Cadde üzerinde bulunan "Poké Court" isimli mağazaya giren maskeli saldırganlar, içerideki çalışanlara ve müşterilere silah doğrulttu.

Güvenlik görüntülerinde, tamamen siyah giyinen hırsızlardan birinin yanında getirdiği çekiçle vitrinleri parçaladığı görülüyor. Olay sırasında bazı müşterilerin ellerini havaya kaldırarak korku içinde beklediği kameraya yansıdı.

Mağaza sahibi Courtney Chin, saldırganların yaklaşık 100 bin dolar değerinde nadir kart ve ticari eşyayı alarak kaçtığını belirtti.

Çalınan eşyalar arasında nakit para ve bir kadın çalışanın cep telefonu da bulunuyor. NYPD, olayda kimsenin fiziksel olarak yaralanmadığını ancak şüphelilerin henüz yakalanamadığını açıkladı.

Koleksiyon kartı hırsızlıkları artıyor

Benzer olaylar son dönemde ABD'nin farklı eyaletlerinde de yaşanmaya başladı. Kaliforniya'da aralık ayında Burbank bölgesindeki bir spor ve kart mağazasından 100 bin dolarlık ürün çalınmış, olayla ilgili dört kişi tutuklanmıştı.

Bu ayın başlarında ise Batı Los Angeles'ta bir koleksiyoncunun elindeki 300 bin dolar değerindeki Pokemon kartları silah zoruyla gasbedilmişti.

Yetkililer, koleksiyon değeri taşıyan nadir kartların karaborsada binlerce dolara alıcı bulması nedeniyle bu tür mağazaların hedef haline geldiğini belirtiyor.

