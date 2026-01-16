Çok Bulutlu 3.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.01.2026 07:12

Trump, Minnesota'daki protestolara karşı İsyan Yasası'nı devreye sokabileceğini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) ajanının bir kadını vurmasının ardından ICE karşıtı gösterilerin arttığı Minnesota eyaletinde güvenliğin sağlanması amacıyla protestolara karşı askeri güç kullanmanın yolunu açan İsyan Yasası'nı devreye sokabileceğini bildirdi.

Trump, Minnesota'daki protestolara karşı İsyan Yasası'nı devreye sokabileceğini belirtti

Trump, Minnesota'nın Minneapolis kentinde ICE görevlilerinin bir vatandaşı vurarak öldürmesine tepki olarak başlayan protestolara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Minnesota'daki yerel yetkililerin, gösterileri bastırması ve kamu düzenini sağlaması gerektiğini vurgulayan Trump, aksi halde federal hükümetin devreye girebileceğine işaret etti.

Trump, protestolarda ICE görevlilerinin hedef alındığını savunarak, gösterilere karşı İsyan Yasası'nı uygulamaya koyabileceğini belirtti.

İsyan Yasası, ABD başkanına, ayaklanma, iç karışıklık veya kamu düzeninin bozulması durumlarında ordu ya da Ulusal Muhafız birliklerini ülke içinde görevlendirme yetkisi tanıyor.

Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

ETİKETLER
ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
Rusya: Arktik'te çıkarlarımızı görmezden gelme yönündeki girişimlere karşılık verilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:01
NASA Ay yüzeyine nükleer reaktör kurmayı planlıyor
08:00
Suudi Arabistan çöllerinde mumyalanmış 7 nadir çita bulundu
07:58
Antarktika'da dünyanın ilk buzul sığınağı açıldı
07:58
2026 Dünya Kupası biletlerine 500 milyondan fazla rekor başvuru
07:40
Pokemon mağazasında 100 bin dolarlık hırsızlık
07:38
15 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine operasyon
Sinop'ta kar yağışı toprak kaymasına neden oldu
Sinop'ta kar yağışı toprak kaymasına neden oldu
FOTO FOKUS
Şehit edilen Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hayatı
Şehit edilen Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hayatı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ