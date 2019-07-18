Her şey 1994 yılında Jeff Bezos'ın Cadabra adlı siteyi kurmasıyla başladı. Bir yıl sonra amazon.com adıyla internetten kitap satıldı. Böylece dünya, internetten alışverişle tanıştı. Günümüzde en çok tercih edilen alışveriş yöntemlerinden biri oldu.

Bugün mobil alışverişler, artık online alışverişin de ana kaynağı. Dijital alışveriş yöntemini tercih eden kişi sayısı dünya genelinde 700 milyon civarında.

"Gelişmiş ülkelerde alışverişlerin yüzde 75'i telefondan yapılıyor"

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Emre Ekmekçi:

"Dünyada gelişmiş ülkelerde her 4 işlemin neredeyse 3 tanesi yani yüzde 75’i mobilden yapılıyor. Tabi bazen mobil alışveriş diyoruz, bu sadece cepten bir şey aldım anlamına gelmiyor. Cepten bir taksi çağırmak da, bir sinema bileti almak da veya verginizi ödemek bile aslında bir alışveriş. Tüm bunlar kolaylık dünyasında cep telefonlarının veya bu mobil dünyanın bize getirdiği bir fayda olarak gözüküyor."

Türkiye'de internetten alışveriş yapanların sayısı 40 milyona ulaştı

Türkiye'de internetten alışveriş yapan kişi sayısı ise 40 milyon. Öyle ki cepten market alışverişini yapan da var, çeyiz alışverişini yapan da. Harcama miktarı da yıllık 11,5 milyar doları buluyor.

Türkiye internetten en çok bebek maması satın alıyor

Dijital alışveriş de aynı marka ürünün en ucuzunu bulmak mümkün. Türkiye’de pek çok internet sitesi aynı ürünü karşılaştırmalı olarak yayınlıyor. Tüketiciler internet üzerinden en fazla bebek maması alıyor.

Dünya genelinde ise en çok kitap, DVD ve uçak rezervasyonu satın alınıyor. İnternetten dışarıda bulunması oldukça güç olan ilginç ürünlere ulaşım da tek tuşa basmak kadar kolay.

Mobil ticaret yüzde 40 büyüdü

Dijital ekonomi ise dünya genelinde önemli bir yere sahip. Pazar dünyada 12 trilyon dolara ulaştı. Türkiye'de ise mobil ticaret oranı kısa zamanda yüzde 40 büyüdü.

"Elektronik ticaret pazarı 500 milyar doların üzerinde"

Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdem Erkul:

"Dijital ekonomide ve özelikle elektronik ticaret alanında 500 milyar doların üzerinde bir pazardan bahsediyoruz. Türkiye dijital ekonomide mobil ve elektronik ticarette çok güçlü bir noktaya daha gelecek ve tüketici olmaktan çıkıp üretici olarak pazardaki yerini alacaktır."

İnternetten alışveriş yaparken güvenilir siteler tercih edilmeli

İnternetten alışveriş yaparken tüketiciler dikkatli olmak zorunda. Güvenli alışveriş için iletişim sayfası olan, adres ve konum belirtilen siteler tercih edilmeli.

Satış sözleşmesi olan sitelere yönelmek de tüketiciyi koruyor. Alışveriş yapılan sitenin diğer platformlarda yer alan yorumlarına da bakmak gerekiyor. Ayrıca ödemenin 3D yöntemiyle olması tüketiciyi üçüncü şahıslara karşı koruyor.

Haber: İclal Aydıngöz

Kamera: Oğuzhan Çetin, Tahsin Özkan