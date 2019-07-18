2005 yılından beri hayatımızda olan YouTube, dünyanın dört bir yanından birçok müziğe, filme, hatta komik videolara erişimimizi sağlıyor. Aynı zamanda, Google’dan sonra dünyada en çok tıklanan ikinci site. Kullanıcı başına günlük video görüntülenme sayısı ise 5.

Ancak son yıllarda Netflix ve Spotify gibi platformların gelişmesi, YouTube için biraz gerilemeye neden oldu. Burada kullanıcıları en çok etkileyen unsur reklamlar.

YouTube da diğer platformlar gibi reklamsız versiyon için çalışma yaptı ve şu anda neredeyse 60 ülkede kullanılan YouTube Premium’u Türkiye’de de erişime açtı.

Hizmetler ücretli olarak kullanıcılara sunulacak

Uygulamanın Premium versiyonunda hem müziklere hem de dizi ve filmlere erişim sağlanabiliyor. Ayrıca internet bağlantısı olmadan video indirilebiliyor, izlenebiliyor. Aynı şeyler müzik dinlerken de geçerli.

YouTube Originals, YouTube Kids, YouTube Gaming gibi farklı kitlelere hitap eden bölümler de mevcut. İlk 3 ay ücretsiz kullanılan bu abonelik sisteminde hizmetler farklı paketlerde sunuluyor. Aylık 16,99 liraya Premium özelliklerinden yararlanabiliyorsunuz. 5 kişilik aile içinse ücret 25,99 lira.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık’a, sitenin yeni özellikleriyle ilgili merak edilenleri sorduk.

“Bu iki platformun ayrım noktası reklamlar”

Reklamların izleyici alışkanlıklarını ve kullanıcı davranışlarını etkilediğini söyleyen Kırık, “Reklam olmadan içerikleri izlemek, kullanıcıların en önemli tercih sebebi. YouTube’da da Netflix’te de özgün içerikli videolar, filmler yer alıyor. Bu iki platformun ayrım noktası reklamlar” diyor.

Kayıtlı olan veya olmayan herkes YouTube’daki içerikleri izleyebiliyor. Bu içerikler görüntülendiğinde ise kullanıcılar reklamlara maruz kalıyor. Kırık, YouTube’da göz ardı edilen kurallar nedeniyle yükleyicilerin telif haklarını ihlal edebildiklerini anlatıyor.

“YouTube, kullanıcılara dizi izleme platformlarında yer alan benzer deneyimi sunmayı vadediyor. İçeriklere reklam görüntülemeden erişim imkanı sağlayacak olan Premium’a abone olanlar sitedeki orijinal içeriklere erişim sağlayabilecek. Bunun yanında müzik servisi de Spotify’a önemli bir rakip durumuna gelecek. Bu durum YouTube’un her iki alanda da üstünlük kurmasını sağlayacak.”

Platformlar arasında rekabet artacak mı?

Netflix’in dünya genelinde yayılmasını sağlayan en önemli etkenin özgün yapımlar sunması olduğunu belirten Kırık, şunları söylüyor:

“Şimdi aynı şeyi YouTube da gerçekleştirecek. Hatta kimi başarılı yapımların gelecek günlerde YouTube Premium’a transfer edilmesi bile olası. Bu durum, rekabeti had safhaya ulaştıracak. An itibariyle YouTube Premium’un, Netflix’in önüne geçeceğini söylemek biraz ütopik olsa da, içerik kalitesine göre bu durumun meydana gelebileceğini söylemek doğru olacak.”

YouTube Premium daha fazla mı tercih edilecek?

Premium’un bir bakıma iki uygulamayı da bir arada barındığını vurgulayan Kırık, “YouTube, marka değeri açısından diğerlerine oranla bir adım önde. Dolayısıyla kullanıcıların YouTube Premium’u tercih etmesi olası. Arka planda müzik dinleme, çalma listeleri oluşturma ve paylaşma imkanı da oldukça dikkat çekici. İstenilen kanalın videolarını indirme ve dâhili hafızadan izleme seçeneği de YouTube Premium’un avantajları ve tercih nedenleri arasında yer alıyor. Bu alandaki rekabet izleyicilere de olumlu yansıyacak” dedi.