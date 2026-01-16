15 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine operasyon

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde son 2 haftadır geniş kapsamlı operasyonlar yürütüldüğünü belirtti.

Aydın, Çanakkale, Edirne, Iğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van olmak üzere 15 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, büyük şehirlerden sahil şeridine uzanan göçmen kaçakçılığı rotaları mercek altına alındı.

"Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine Yönelik Operasyonumuzda 50 TUTUKLAMA"



15 ilde son 2 haftadır Jandarmamız tarafından devam eden operasyonlarımızda; 155 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörünü yakaladık❗



????50'si TUTUKLANDI.

????27’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.… pic.twitter.com/f0dnD7U2IZ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 16, 2026

Karadan komandoların, havadan ise Jandarma İnsansız Hava Araçlarının (JİHA) destek verdiği çalışmalarda, toplam 155 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

50 şüpheli cezaevine gönderildi

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 50’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 27’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Yakalanan diğer şüphelilerin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Operasyonlar kapsamında göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen 81 araç ile 6 bota el konuldu.

Bakan Yerlikaya, göç yönetiminin güvenlik boyutunun; insan ticareti, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele alanlarında kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Mücadelenin hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet temelinde yürütüldüğünü ifade eden Yerlikaya, "Sınır güvenliğimiz, üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak güçlendirilmektedir. Yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde güçlü ve caydırıcı mekanizmalar işletilmektedir." ifadelerini kullandı.