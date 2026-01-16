NASA Ay yüzeyine nükleer reaktör kurmayı planlıyor

Uzay ajansından yapılan açıklamaya göre, iki kurum tesisin geliştirme ve Dünya üzerindeki test aşamalarını 2030 yılına kadar tamamlamayı hedefliyor.

Tasarlanacak reaktör, planlanan Ay görevleri için yıllarca kesintisiz enerji sağlayarak Dünya'dan sürekli yakıt ikmali yapma ihtiyacını ortadan kaldıracak.

NASA yöneticisi Jared Isaacman, "Bu anlaşma, uzay keşiflerinde altın çağı başlatmak için gerekli kabiliyetleri sunmak adına NASA ve Enerji Bakanlığı arasında daha yakın bir iş birliği sağlıyor" dedi.

Ay'ın zorlu koşulları tasarımı zorlaştırıyor

Dünya'da güvenli ve güvenilir bir nükleer reaktör inşa etmek zaten zorken, Ay'ın çevresel koşulları tasarımı çok daha karmaşık hale getiriyor. En büyük engellerden biri atık ısının yönetimi olarak öne çıkıyor.

Isı Dağılımı: Dünya'daki reaktörler soğutma kulelerinde su kullanarak fazla enerjiyi buhar yoluyla atmosfere salıyor.Ancak Ay, gerçek bir atmosferi olmayan bir vakum ortamıdır. Bu durum ısının dağıtılmasını zorlaştırıyor. Çözüm olarak katı hal iletimi veya sıvı metal soğutucular üzerinde duruluyor.

Aşındırıcı Ay Tozu: Ay yüzeyi, güneş radyasyonu nedeniyle elektrostatik olarak yüklenmiş ve aşındırıcı bir toz tabakasıyla kaplıdır. Her şeye yapışan bu tozun makinelerin işleyişini bozmaması için özel tasarımlar gerekiyor.

Radyasyon Koruması: Yakınlarda çalışan astronotları korumak için radyasyon kalkanlarının yeterince güçlü ve dayanıklı olması şart koşuluyor.

40 kilovatlık enerji hedefi

Bilim insanları bu teknik sorunlar üzerinde yıllardır çalışıyor. Mevcut planlar, yaklaşık 30 haneye 10 yıl boyunca sürekli yetecek kadar enerji olan en az 40 kilovat güç sağlayabilecek bir reaktör geliştirmeyi kapsıyor.

İlk tasarım aşaması tamamlanmış olsa da, bu tasarımların uçuşa hazır donanımlara dönüştürülmesinin; finansman, düzenlemeler ve mühendislik zorlukları nedeniyle yavaş bir süreç olacağı öngörülüyor.

Ay'da bir fisyon reaktörü, uzay keşifleri için devasa bir kaynak olacak olsa da, son duyurular bunun yakın bir gerçeklikten ziyade uzun vadeli bir hedef olduğunu gösteriyor.