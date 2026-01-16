Çok Bulutlu 3.2ºC Ankara
Dünya
NBC News 16.01.2026 07:42

2026 Dünya Kupası biletlerine 500 milyondan fazla rekor başvuru

FIFA, bu yıl düzenlenecek Dünya Kupası için 500 milyondan fazla bilet talebi aldığını açıklayarak dünya spor tarihinde bir rekora imza atıldığını duyurdu.

2026 Dünya Kupası biletlerine 500 milyondan fazla rekor başvuru

Futbol dünyasının en büyük organizasyonuna gösterilen bu yoğun ilgi, 48 takımın katılımıyla tarihte bir ilk olacak turnuvanın ne kadar büyük bir heyecanla beklendiğini kanıtladı.

Küresel talepte Kolombiya-Portekiz maçı zirvede

Ev sahipliği yapacak olan ABD, Meksika ve Kanada dışındaki ülkeler arasında en fazla başvuru Almanya, İngiltere, Brezilya, İspanya, Portekiz, Arjantin ve Kolombiya'dan geldi.

11 Aralık ile 13 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen üçüncü satış aşamasında en çok talep edilen karşılaşmalar şunlar oldu:

Kolombiya - Portekiz: 27 Haziran, Miami Gardens

Meksika - Güney Kore: 18 Haziran, Guadalajara

Dünya Kupası Finali: 19 Temmuz, East Rutherford (New York/New Jersey)

Açılış Maçı (Meksika - Güney Afrika): 11 Haziran, Meksika City

Bilet fiyatları ve taraftar kategorisi

FIFA'nın bilet fiyatlandırması, bazı kategorilerde bilet başına 8 bin 680 dolara kadar çıkması nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

Bu tepkiler üzerine FIFA, turnuvaya katılan 48 ülkenin federasyonuna her maç için 60 dolarlık uygun fiyatlı biletler sağlanacağını açıkladı.

Bu özel kategorideki biletlerin dağıtımı, federasyonların kendi kriterlerine göre sadık taraftarlara yapılacak.

Maçlara göre standart bilet fiyatları ise şu aralıklarda seyrediyor:

Grup Maçları: 60 dolar – 2.735 dolar

Eleme Turları: 105 dolar – 1.775 dolar

Yarı Finaller: 420 dolar – 3.295 dolar

Final Maçı: 2 bin 30 dolar – 8 bin 860 dolar (Dinamik fiyatlandırma ile 57 bin dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor.)

Sonuçlar şubat başında açıklanacak

Talebin arzı aşması nedeniyle biletler kurayla sahiplerini bulacak. Başvuru sahiplerine sonuçlar en erken 5 Şubat tarihinden itibaren e-posta yoluyla bildirilecek.

Kurada bilet kazanan taraftarların ücretleri kayıtlı kredi kartlarından otomatik olarak tahsil edilecek. Bu aşamada bilet alamayan futbolseverler için turnuvaya yakın bir tarihte "son dakika satış" aşaması açılacak.

ABD Dünya Kupası FIFA Kanada Meksika
