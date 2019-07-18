Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,Ticaret Bakanlığının Söğütözü yerleşkesinde düzenlenen Türk Türk Eximbank'ın 2019 yılı ilk 6 ay faaliyet değerlendirme toplantısına katıldı.

Buradaki konuşmasında ihracat rakamlarına ilişkin bilgi veren Pekcan, yılın ilk altı ayında ihracatta Türkiye'nin Cumhuriyer rekoru kırdığını söyledi.

Bakan Pekcan, Türk ekonomisinin büyümesi ve gelişmesinde ihracatın önemine vurgu yaparak, şu bilgileri verdi.

"Özellikle en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa bölgesindeki ekonomik yavaşlama ciddi rakamlarda aşağı yönlü revize edilmektedir. Buna rağmen ihracatımız ilk 6 ayda Cumhuriyet tarihi rekoru kırarak 88,2 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır."

Bakan Pekcan, dünyada ticarette yavaşlama sürecinden geçtiğini belirterek, ihracatın ekonomik büyümeye katkısından bahsetti.

Pekcan, "Bunlardan birisi ihracatımızın büyümeye katkısı, diğeri de dış finansmana katkısıdır. Sizin de bildiğiniz gibi bütün dünyada ticarette yavaşlama söz konusudur. Özellikle en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa bölgesindeki ekonomik yavaşlama ciddi rakamlarda aşağı yönlü revize edilmektedir. Buna rağmen ihracatımız ilk 6 ayda Cumhuriyet tarihi rekoru kırarak 88,2 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eximbank'ın 2019 yılı sonu itibarıyla ihracatçılara hem nakit kredi, hem sigorta hem de garanti olarak 48,4 milyar dolar finansman desteği vermesini hedeflediklerini belirterek, "Bu rakamın da ihracatın yüzde 27'sinin finansmanını sağlayacağını öngörüyoruz." dedi.

Bakan Pekcan, dünyada ticaret ve ekonomilerde yavaşlamanın söz konusu olduğuna dikkati çekerek özellikle de Türkiye'nin en önemli ihracat pazarı olan Avro Bölgesi'nde ekonomik göstergelerin aşağı yönlü revizyonlarının yapıldığını dile getirdi.

Pekcan, buna rağmen ihracatın yılın ilk yarısında Cumhuriyet tarihi rekoru kırarak 88,2 milyar dolara ulaştığını ifade ederek, "2018 yılının ilk yarısında dış ticaret açığımız 41,9 milyar dolarken bu yılın ilk 6 ayında bu rakam 14 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İnşallah temmuz ayının rakamları açıklandığında dış ticaret açığının azalmasının devam ettiğini göreceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye’nin dış finansman ihtiyacında da geçen yıla göre 28 milyar dolarlık azalma meydana geldiğini vurgulayan Pekcan, bu rakamın, ekonomik dengelenme sürecinde Türkiye ekonomisi için çok önemli bir destek olduğunu söyledi.

Pekcan, bu senenin ilk çeyreğinde ihracatın büyümeye 12,2 puan destek verdiğini belirterek, geçen yılın aynı döneminde söz konusu rakamın 4,1 puan olduğunu hatırlattı.

"Eximbank'ın desteklediği ihracatçı sayısı 11 bin 535"

Finansmanın en doğru adrese, yani ihracata yönlendirmek gerektiğinin altını çizen Pekcan, bu doğrultuda Türk Eximbank'ın ihracatçıların her zaman yanında olduğunu ifade etti.

Pekcan, Türk Eximbank'ın "ihracat alacak sigortası" alanında Türkiye’de birinci sırada olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bankacılık sektöründe kredi büyüklüğü açısından 8. sırada, aktif büyüklüğü açısından da 9'uncu sırada yer almaktadır. Ayrıca Eximbank ihracat kredilerinin yüzde 53’ünü tek başına finanse etmektedir. Eximbank'ın 16 şube ve 14 irtibat bürosu bulunmaktadır. Hedefimiz bu sayıyı 2019 sonuna kadar 20 şube ve 20 irtibat bürosuna çıkarmaktır. 2019'un ilk 6 ayında Eximbank nakit kredi desteği sigorta ve garanti kapsamında 21,4 milyar dolar finansman desteği sağlamıştır. İlk 6 ayda ihracatımızın yüzde 25,5'i de Eximbank tarafından finanse edilmiştir. Eximbank, 2019 yılının ilk 6 ayında gerek sendikasyon gerek bilateral krediler gerek tahvil ihracı ve gerekse uluslararası kuruluşlardan olmak üzere 2,5 milyar dolarlık fon sağlamıştır. Ulaşılan ihracatçı sayısı 2019 yılının ilk 6 ayı sonu itibarıyla 11 bin 535’e yükselmiştir. Bu da yıllık yüzde 12’lik bir artışa tekabül etmektedir."

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak ihracatı tabana ve KOBİ'lere yaymak konusunda kararlı olduklarını ifade ederek, bu doğrultuda Eximbank’ın çalıştığı firmaların içinde KOBİ oranının artışına da son derece önem verdiklerini, bu oranın bugün yüzde 72’ye ulaştığını söyledi.

Ayrıca, bankanın son 1 yıl içinde kredi müşterisi olan firma sayısının da yüzde 8 arttığına dikkati çekerek, sigortalı ihracatçı sayısının ise yüzde 27 arttığını dile getirdi.

Pekcan, "Tıpkı ihracat performansımızdaki gibi Eximbank'ın da ilk 6 ayda çok başarılı bir performans sergilediğini görüyoruz." dedi.

Eximbank’ın ihracatçılara farklı finansman kaynakları temin etmesi konusunda yeni çözümler üreteceklerini belirten Ruhsar Pekcan, şunları kaydetti:

"Eximbank'ın 2019 yılı sonu itibarıyla hem nakit kredi, hem sigorta hem de garanti olarak 48,4 milyar dolar finansman desteği vermesini hedefliyoruz. Bu rakamın da ihracatın yüzde 27'sinin finansmanını sağlayacağını öngörüyoruz. Firma sayısının yıl sonu itibarıyla 12 bin 500'e ulaşmasını hedefliyoruz. KOBİ oranı hedefimiz de yüzde 72'den yıl sonunda yüzde 75'e ulaşmaktır."

Kaynak: AA