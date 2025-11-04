3,8 milyar dolarlık dış satımla otomotiv zirvede

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ekimde toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artarak 24 milyar 789 bin dolar olarak tespit edildi.

Söz konusu ayda sanayi grubu sektörlerinden otomotiv 3 milyar 815 milyon 606 bin dolarlık ihracata imza attı. Sektörü 2 milyar 645 milyon 208 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 643 milyon 927 bin dolarla elektrik ve elektronik sektörü yer aldı.

Ekim ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 76,4 ile gemi yat ve hizmetleri oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 81,5'ini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 3,6 artışla 17 milyar 91 milyon 596 bin dolar olarak hesaplandı.

Ekimde ihracatın yüzde 15,7'sini oluşturan tarım grubunda 2,1'lik düşüşle 3 milyar 302 milyon 782 bin dolarlık, ihracatın yüzde 2,8'ini oluşturan madencilik grubunda yüzde 3'lük yükselişle 583 milyon 810 bin dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Ekimde 1085 firma ilk kez ihracat gerçekleştirirken parite ekim ayında Türkiye'nin dış satımına 706 milyon dolar katkı verdi.

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1 milyar 819 milyon 261 bin dolarla Almanya, 1 milyar 291 milyon 134 bin dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 198 milyon 109 bin dolarla ABD oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 8 milyar 220 milyon 667 bin dolarla İstanbul, 1 milyar 963 milyon 997 bin dolarla Kocaeli, 1 milyar 616 milyon 536 bin dolarla Bursa olarak sıralandı.