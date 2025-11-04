SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
TÜRK DÜNYASI
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
ÇOCUK
PODCAST
HAVA DURUMU
TRT'DEN HABERLER
HAVA UYARILARI
TRT AKADEMİ
PROGRAMLAR
TRT ARŞİV
20.4ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Türk Dünyası
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Hava Uyarıları
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Programlar
-
TRT'den Haberler
-
TRT Akademi
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Ekonomi
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
04.11.2025 12:12
, 04.11.2025 12:14
SON GÜNCELLEME
04.11.2025 12:14
İhracatta bir rekor daha
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayında ihracatın yüzde 2,3 artışla 24 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Ekim ayında hem aylık hem de yıllıklandırılmış mal ihracatında rekor kırdık" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
İhracat
Ömer Bolat
Sıradaki Haber
Bakan Şimşek: Manipülasyonla mücadele bizim olmazsa olmazımızdır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:35
ABD'de listeria bakterisi salgını: 6 kişi öldü, 25 kişi hastaneye kaldırıldı
12:38
Aile Yılı'nda devlet himayesindeki 1201 çocuk sıcak yuvaya kavuştu
12:25
İsrail'de hapishanede Filistinli esire tecavüzü ortaya çıkaran eski başsavcının cep telefonu aranıyor
12:19
Türk savunma sanayii Afrika’da vitrinde: BAMEX’25 başlıyor
12:29
TDT Genel Sekreteri: 15 Aralık'ın "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edilmesini memnuniyetle karşılıyorum
12:06
Araştırmaya göre, günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
Belevi Gölü, yaşanan kuraklık nedeniyle alarm veriyor
FOTO FOKUS
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
İhracatta bir rekor daha
Bakan Şimşek: Manipülasyonla mücadele bizim olmazsa olmazımızdır
Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi
Rekabet Kurulu, MUYA hakkında soruşturma başlattı