Rekabet Kurulu, MUYA hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'deki yetkili satıcılarına yönelik rekabeti kısıtlayıcı uygulamalar yürüttüğü iddiası nedeniyle, kadın, erkek, çocuk ile medikal kategorilerinde terlik ve ayakkabı üretimi ve dağıtımı alanlarında faaliyet gösteren MUYA hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Firmanın, hem fiziksel mağazalar üzerinden satış yapan perakendecilerin hem de e-ticaret platformlarında faaliyet gösteren bayilerinin yeniden satış fiyatlarını belirlediği ve bayilerin pasif satışlarını engellediğinin iddia edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başka bir ifadeyle şirketin, bayilerin ve perakendecilerin ürünleri kendi belirledikleri fiyatlarda satmalarını ve bayilerin farklı bölgelerdeki müşterilerden gelen ürün taleplerini karşılamak üzere satış yapmalarını engellediği iddia edilmektedir. Bilindiği üzere internet üzerinden verilen siparişler de pasif satış kapsamında değerlendirilmektedir. Kurul tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu uygulamaların rekabeti kısıtlayıp kısıtlamadığı değerlendirilecek, deliller ışığında şirketin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği tespit edilecektir."

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.