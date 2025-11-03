Çok Bulutlu 12.2ºC Ankara
AA 03.11.2025 23:25

OSB'lere rekor başvuru: 5 bin 318 sanayici yatırım için harekete geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgelerindeki (OSB) yatırım alanlarını çevrimiçi ortamda girişimcilerin erişimine sunma uygulamasının sürdüğünü belirterek, "191 OSB'de 21,7 milyon metrekarelik 1927 yatırım yeri için 5 bin 318 sanayicimiz başvuru yaptı" dedi.

OSB’lere rekor başvuru: 5 bin 318 sanayici yatırım için harekete geçti

Bakan Kacır, NSosyal'den yaptığı paylaşımla OSB'lerdeki yatırım yerlerine yönelik tahsis başvurularına ilişkin bilgi verdi.

OSB'lerdeki yatırım alanlarını çevrimiçi ortamda girişimcilerin erişimine sunma uygulamasının sürdüğünü vurgulayan Kacır, "13 ayda girişimcilerimizden yatırım yerlerine büyük bir talep gerçekleşti. 191 OSB'de 21,7 milyon metrekarelik 1927 yatırım yeri için 5 bin 318 sanayicimiz başvuru yaptı. 59 OSB'de ise 35,6 milyon metrekare alan için 1433 ön tahsis başvurusu yapıldı" değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, bu ay çıkılan ilanla 133 OSB'de 20 milyon 151 bin metrekarelik 1327 yatırım yeri için tahsis, 34 OSB'de 9 milyon 438 bin metrekarelik alan için ön tahsis başvurularının alınmaya başlandığına işaret ederek, planlı sanayi alanların büyümesinin devam edeceğini, Türkiye'nin katma değerli yatırımlarla yükselişini sürdüreceğini aktardı.

