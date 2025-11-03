Duman 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 03.11.2025 14:13

Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı belli oldu

Gözler memur ve emekli maaşı zammında. Memur ve emeklilerinin 4 aylık zam farkı ekim enflasyonunun açıklanmasıyla belli oldu. Ekim enflasyonu aylık yüzde 2, 55 olarak gerçekleşti. Peki memur ve emekliler ne kadar zam alacak, şu an netleşen oran ne?

Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı belli oldu

Milyonlarca emekli ve memur ocak ayında yapılacak zammı bekliyor.

Yılın ikinci yarısındaki 4 aya ilişkin tüketici fiyat endeksine ait veriler belli oldu. Böylece memur ve emeklisinin 4 aylık zam farkı da netleşti.

4 aylık verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10,25 artış alacak. Memur ve emeklileri ise yüzde 16,55 zam alacaklar.

Bu sayılara kasım ve aralık ayında gerçekleşecek veriler de eklenecek. Böylecek yeni yılın ilk 6 ayında zam oranları netleşecek.

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "Yeni yılda tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 14-15, memur ve emeklilerinin ise yüzde 20 civarında zam alma ihtimalini görüyoruz" dedi.

İki aylık TÜFE'ye bağlı olarak memur ve emeklilerine ise bin liralık bir taban artışı da eklenecek.

Maaşlara yansıyacak artış milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyecek. Maaş zammı ocak ayında aralık enflasyonunun belli olmasıyla netleşecek.

ETİKETLER
Emekli Memur Son Dakika
Sıradaki Haber
Cevdet Yılmaz: Enflasyon hedeflerle uyumlu patikada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:26
Fransa Savunma Bakanlığı: Türkiye savunma ürünleri çarpıcı ilerleme gösteriyor
14:05
Cevdet Yılmaz: Enflasyon hedeflerle uyumlu patikada
14:01
İsrail, Gazze'deki ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor
13:54
Eli kanlı Netanyahu, Filistinli tutuklulara idamı öngören yasa tasarısını destekliyor
13:46
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Bu sefer mutlaka kazanacağız
14:19
Avustralya’da Tesla’yı vuran gizemli cisim: Tarihte bir ilk olabilir
Hicret rotasında manevi yolculuk başlıyor
Hicret rotasında manevi yolculuk başlıyor
FOTO FOKUS
AK Parti iktidarda 23 yılı geride bıraktı
AK Parti iktidarda 23 yılı geride bıraktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ