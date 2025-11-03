Duman 18.7ºC Ankara
Ekonomi
AA 03.11.2025 12:17

Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara güncellemenin, yeniden değerleme oranından düşük olması gündemimizde

Bakan Şimşek, destekleyici küresel ve yurt içi koşullar sayesinde dezenflasyonun devam etmesini öngördüklerini bildirerek, "Bütçe imkanları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde" açıklamasını yaptı.

Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara güncellemenin, yeniden değerleme oranından düşük olması gündemimizde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından, ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Yıllık enflasyonun ekimde sınırlı da olsa gerilediğine işaret eden Şimşek, 2022 ve 2023 sonunda sırasıyla yüzde 64 ve yüzde 65 gerçekleşen enflasyonun, 2024'te yüzde 44'e ve ekimde yüzde 32,9'a indiğini belirtti.

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Şimşek, dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Son dönemde bir yavaşlama gözlense de genel tablo değişmedi. Destekleyici küresel ve yurt içi koşullar sayesinde dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Bütçe imkanları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı kararlılıkla uyguluyor, enflasyon üzerindeki arz yönlü baskıları azaltacak yapısal adımları atıyoruz."

