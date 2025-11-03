Türkiye sürdürülebilir lojistik ağlarla dış ticarette gücünü pekiştirecek

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre gelecek yıl, ikili, bölgesel ve çok taraflı ticaret diplomasisi faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlanırken dış ticarette önemli adımlara imza atılacak.

Özellikle "Uzak Ülkeler Stratejisi" kapsamında hedef ülkelere yönelik ticaret ve ekonomik işbirliğini artırmak amacıyla fuar, heyet, ikili anlaşma ve tanıtım faaliyetleri yoğunlaştırılacak.

Türkiye'nin tercihli ticaret ağı güçlendirilerek, yeni serbest ticaret anlaşmaları müzakere edilecek, yürürlükteki serbest ticaret anlaşmalarının kapsamı genişletilecek. Türkiye-Suriye Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakereleri devam edecek. Türkiye-Maldivler Tercihli Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe giriş süreci tamamlanacak.

İhracatçı firmaların yeşil dönüşümü için "danışmanlık modeli" kurulacak

Afrika ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirilerek dış ticaret hacminin artırılması hedefleniyor. Bu ülkelerle üst düzey karşılıklı ziyaretler sürdürülecek, karma ekonomik komisyonu toplantıları gerçekleştirilecek.

İç ve dış pazarlarda rekabetçiliğin korunması için yeşil dönüşüm standartlarına uyum da öne çıkıyor. Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında, sektörlerin geleceğine yönelik bilgilendirici çalışmalara ağırlık verilecek. Avrupa Komisyonu ile teknik ve üst düzey istişareler yürütülecek.

Gümrük Birliği doğrultusunda Avrupa Birliği (AB) ile yeşil tedarik zincirleri tesis edilmesi için çalışmalar yapılacak, malların serbest dolaşımını etkileyen mevzuata uyum çalışmaları yürütülecek.

Ulusal karbon fiyatlandırma mekanizmaları oluşturulacak, öncelikle AB ile uyumlu bir Emisyon Ticaret Sistemi uygulamaya konulacak. Buna yönelik de gerekli teknik ve mevzuat altyapısı tamamlanarak işler hale getirilecek.

İhracatçı firmaların yeşil dönüşümüne destek için kapsamlı bir danışmanlık modeli kurulacak. İlgili sektörlere sınırda karbon düzenlemesi kapsamında emisyon izleme ve raporlama rehberliği sağlanacak.

"Türkiye-Gücünü Keşfet" logosu uluslararası tanıtımlarda etkin kullanılacak

Sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak amacıyla mal ve hizmetlerin AR-GE'ye ve yenilikçiliğe dayalı, yeşil ve döngüsel ekonomiye uyumlu, üretim, markalaşma, tanıtım ve pazarlama süreçleri desteklenecek.

Mal ve hizmet ihracatının artırılmasına yönelik uluslararası tanıtım faaliyetleri "Türkiye-Gücünü Keşfet" logosu kullanılarak etkin biçimde yürütülecek.

Hizmet ihracatçılarının kurumsal altyapıları güçlendirilecek, yurt dışı tanıtım ve markalaşma süreçleri desteklenecek. Bu firmaların reklam, tanıtım ve pazarlamadan ürün yerleştirmeye kadar tüm faaliyetlerine de destek verilecek.

Ülke önceliklerine uygun yeni koridorlar oluşturulacak

Türkiye'nin yakın coğrafyasında ve bölgesinde lojistik altyapıları güçlendirilecek, ulaşım ağları genişletilecek. Endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve özel yatırım yerlerinin tedarik zincirine uygun, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir şekilde dış ticarette lojistik, demir yolu ve liman bağlantıları güçlendirilecek.

Türkiye'nin ulusal ve bölgesel lojistik kabiliyetleri uluslararası koridorlardan en iyi biçimde faydalanarak geliştirilecek, ülke önceliklerine uygun yeni koridorlar oluşturulacak.

Turizmi yıl geneline ve ülkeye yaymak için alternatif turizm ürünleri başta Amerika ve Uzak Doğu gibi uzak pazarlardaki ülkelere tanıtılacak, bu doğrultuda nitelikli turizm faaliyetlerine odaklanılacak.

Sağlık turizminde etkinlik ve ağırlama projelerinin sayısı artırılacak. Pilot uygulama olarak konaklama tesislerinde aktif hale getirilen QR kodu uygulaması geliştirilmeye devam edilecek. İlgili ulusal internet sitelerinin içeriklerinde gerekli yönlendirmeler yapılarak, sağlık turizmi alanında içerik güncelliği sürdürülecek.

Eximbank destekleri yüksek teknolojili ihracata yönlendirilecek

Türk Eximbank'ın mevzuat altyapısının güçlendirilmesi için taslak çalışmalar tamamlanacak. Eximbank destekleri yüksek teknolojili ve katma değerli ihracatın finansmanında kullandırılmak üzere önceliklendirilecek.

Serbest bölgelerde sunulan hizmetler ve bilişim altyapısı güçlendirilerek, yüksek teknolojiye dayalı doğrudan yabancı yatırımların çekilmesi sağlanacak. Bu kapsamda da bu bölgelerde öne çıkan başarı hikayeleriyle uluslararası yatırımcılara ulaşılacak.