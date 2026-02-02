Hafif Sağanak Yağışlı 9.1ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 02.02.2026 11:52

Araç sahipleri dikkat: MTV ödemelerinde son gün

Motorlu taşıtlar vergisinin 1 Ocak'ta başlayan ilk taksit ödeme dönemi bugün sona eriyor. Ödemeler, vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil uygulamalar üzerinden gün sonuna kadar yapılabilecek.

Motorlu taşıtlar vergisinde yılın ilk taksit ödemesi için bugün son gün.

Ödemeler; vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yapılabiliyor. Ayrıca bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalarından da ödeme yapmak mümkün.

Motorlu taşıtlar vergisi, dijital vergi dairesi üzerinden gerekli bilgiler doldurularak da ödenebiliyor. Bunun için plaka,, T.C. kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri gerekiyor. Söz konusu sistemler, 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor.

Araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için MTV'nin de dahil olduğu vergi borçlarının ödenmiş olması gerekiyor. Ödeme yapılmaması durumunda aylık olarak gecikme faizi de uygulanıyor.  

