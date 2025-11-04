Az Bulutlu 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 04.11.2025 15:23

Cevdet Yılmaz: Yıllıklandırılmış ihracat değerimiz yeni bir rekora ulaşmıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İhracat odaklı üretim yapımız sayesinde ekim ayı ihracatımız yıllık yüzde 3,1 oranında artmış ve yıllıklandırılmış ihracat değerimiz ilk defa 270 milyar dolar seviyesini aşarak yeni bir rekora ulaşmıştır." dedi.

Cevdet Yılmaz: Yıllıklandırılmış ihracat değerimiz yeni bir rekora ulaşmıştır

Yılmaz, NSosyal hesabından, ekim ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Uyguladıkları politikalar sayesinde ekonomide öngörülebilirlik artarken, beklentilerin olumlu yönde şekillendiğini, azalan risk primiyle yatırımcı güveninin her geçen gün arttığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Mal ihracatındaki güçlü ivmelenmenin yanı sıra turizm ve hizmet ihracatındaki olumlu gelişmeler, Türkiye ekonomisinin dengeli, dirençli ve sürdürülebilir büyüme patikasında ilerlediğini göstermektedir. İhracat odaklı üretim yapımız sayesinde ekim ayı ihracatımız yıllık yüzde 3,1 oranında artmış ve yıllıklandırılmış ihracat değerimiz ilk defa 270 milyar dolar seviyesini aşarak yeni bir rekora ulaşmıştır. Turizm gelirleri 2025 yılının 3'üncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,9 artışla yıllıklandırılmış olarak 63,8 milyar dolar seviyesini aşmıştır. Turizm gelirlerinde ve ziyaretçi sayısında Orta Vadeli Program hedeflerimizle uyumlu bu artış, Türkiye'nin küresel turizmdeki cazibesini bir kez daha teyit etmiştir.

Güçlü ihracat performansı ve turizm başta olmak üzere hizmet ihracatından elde edilen yüksek döviz gelirleri, fiyat baskılarını hafifleterek dezenflasyon hedefimizin gerçekleşmesine zemin hazırlamakta, rezerv artışına katkı sağlayarak, sürdürülebilir cari açık ve dış kırılganlıkların azaltılmasına katkı sunmaktadır. Bir yandan istikrarı ve güveni pekiştirirken, diğer yandan dengeli büyüme politikası ile hedeflerimize doğru adımlar atmaya devam edeceğiz."

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz İhracat
Sıradaki Haber
Fitch Ratings'ten Türkiye'deki döviz rezervlerinde iyileşme vurgusu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:48
İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı
15:48
Katil İsrail'in ateşkesi ihlal eden saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti
15:43
Ömer Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
15:30
Kasımda "bahar" havası: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde
15:20
Adalet Bakanlığı Sınavları başvuruları başladı
15:04
Yapay zekanın güvenliği ve etkinliğini denetleyen yüzlerce test kusurlu çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti
FOTO FOKUS
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ