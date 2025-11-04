Az Bulutlu 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 04.11.2025 14:20

Türk savunma sanayiine dünyadan yoğun talep

Türk savunma sanayii ürünlerine dünyadan talep katlanarak artıyor. Bu durum ihracat rakamlarına da yansıyor, ekim ayında savunma ve havacılık ihracatı 708 milyon dolar oldu.

Türk savunma sanayiine dünyadan yoğun talep

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, savunma ve havacılık sanayisinin 2025 yılı ekim ayında 708 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yılın 10 ayında hizmet ihracatı hariç toplam ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 31 artışla 6,7 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Görgün, "Bu artışla birlikte savunma ve havacılık sektörümüzün Türkiye’nin genel ihracatındaki payı yüzde 3,5’e yükselmiştir. Sektörümüzdeki bu kalıcı ihracat başarısı, dünyanın dört bir yanında yürüttüğümüz savunma sanayisi işbirliği faaliyetlerinin meyvesidir. Bu çalışmalara aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Katma değerli, yüksek teknolojili ürünlerle globalde daha güçlü bir Türkiye için çalışan başkanlık personelimize, şirketlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Savunma Sanayii İhracat
Sıradaki Haber
"Fitch Ratings'ten Türkiye açıklaması: Ekonomik toparlanma peş peşe not artışlarını getirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:48
İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı
15:48
Katil İsrail'in ateşkesi ihlal eden saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti
15:43
Ömer Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
15:30
Kasımda "bahar" havası: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde
15:31
Cevdet Yılmaz: Yıllıklandırılmış ihracat değerimiz yeni bir rekora ulaşmıştır
15:20
Adalet Bakanlığı Sınavları başvuruları başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti
FOTO FOKUS
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ