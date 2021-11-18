Bakanlık tarafından hazırlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yetkili müesseselerin hisselerinin devrine yönelik izin başvurularında "mevcut ortaklar dışında kişilere" ibaresi yürürlükten kaldırıldı. Söz konusu başvurularda bu kapsamda belirlenen ücretin yatırıldığını tevsik eden belge eklenecek. Söz konusu hisselerin veraset yoluyla intikal etmesi veya hisseleri devralacak kişinin mevcut hisse sahibi kişinin alt soy veya üst soyu olması durumunda ise ücret alınmayacak.

"Düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir"

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz alım satımının piyasada serbestçe gerçekleştiğini ve bu konudaki düzenlemeyle serbest piyasaya müdahalenin söz konusu olmadığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e yönelik bazı yorumların yapıldığı ifade edildi.

Düzenlemeyle döviz bürolarında alım satım işlemlerinde kimlik ibrazı limitinin 100 doların üstü ve karşılığı Türk lirası olarak yeniden belirlendiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu değişiklikte 'işlem limitlerini belirlemeye' ifadesi sadece kimlik ibrazına yönelik olup, bu ifade 100 dolar limitini artırma veya azaltmaya yönelik bir yetkilendirmeyi ifade etmektedir. Döviz alım satımı piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleşmektedir. Düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir."

100 dolar üstü işlemlerde kimlik ibrazı zorunlu

Yetkili müesseseler gerçekleştirdikleri 100 dolar ve/veya karşılığı Türk lirası tutarını aşan işlemler için müşterinin TC kimlik numarasını/pasaport numarasını ve/veya vergi kimlik numarasını müşteriden temin ederek her bir işlem itibarıyla kayıt altına almak zorunda olacak. Daha önce bu hüküm "tüm işlemler" şeklinde uygulanıyordu. Bundan sonraki süreçte 100 doların altındaki işlemlerde kimlik ibrazı zorunluluğu kaldırılmış oldu.

Bakanlık, tebliğin tatbikatını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, mücbir sebep hallerini veya zorunlu halleri değerlendirmeye, işlem limitlerini belirlemeye, tereddütlü hususları gidermeye ve tebliğde öngörülen haller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkili olacak.