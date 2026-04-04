Ekonomi
AA 04.04.2026 17:21

Bakan Bolat'tan Pakistanlı aileden ücret almayan esnafa Ahi Esnaf Beratı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kendisinden alışveriş yapan Pakistanlı aileden ücret almayan esnaf Cemalettin Yılmaz'a Ahi Esnaf Beratı takdim etti.

Ticaret Bakanı Bolat, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

İstanbul Tahtakale'deki bir esnafın, dükkanına alışverişe gelen Pakistanlı turist aileye sergilediği ince düşüncenin, ticaretin yalnızca alışverişten ibaret olmadığını, aynı zamanda ahlakın, vefanın ve kardeşliğin de bir tezahürü olduğunu ifade eden Bolat, "Cemalettin Yılmaz isimli esnafımız, kendisinden alışveriş yapan Pakistanlı aileden ücret almayıp, 'Pakistanlı kardeşlerimiz Kurtuluş Savaşı'mıza destek olmak için altın bileziklerini göndermişlerdi. Ben sizden ücret almam.' demişti." ifadesini kullandı.

Bolat, asırlar boyunca bu topraklarda ticaretin, ahi geleneğinin rehberliğinde, dürüstlüğün, güvenin ve merhametin üzerine inşa edildiğini belirtti.

Esnafın sergilediği bu anlamlı davranışın, en zor dönemde ülkeye uzanmış dost elini unutmayan bir vefa bilincinin, bugün hala diri olduğunu ortaya koyduğunu bildiren Bolat, şunları kaydetti:

"İşte bu güzel hasletlerin yaşatılmasına vesile olan bu örnek davranış dolayısıyla Bakanlık olarak söz konusu esnaf kardeşimiz Sayın Cemalettin Yılmaz'a, İstanbul'da, Ahi Esnaf Beratı'nı takdim ettik. Ahi Esnaf Beratı, yalnızca bir takdirin değil, ticarette ahlakın, vefanın ve kardeşlik hukukunun yaşatılmasına duyulan saygının da bir nişanesidir. Vefayı unutmayan, ticaretini ahlakla yoğuran ve milletimizin köklü esnaf geleneğini yaşatan bu kıymetli esnaf kardeşimizi gönülden tebrik ediyoruz. Helal kazancın, dürüst ticaretin ve ahi kültürünün temsilcisi olan tüm esnaf ve sanatkarlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

