Çok Bulutlu 6.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 04.04.2026 13:00

Türkiye'de mobil internet abone sayısı 75,6 milyona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ​​​​​​​internet abonelikleri içinde en yüksek paya sahip olan mobil abone sayısının geçen yılın son çeyreğinde 75,6 milyon seviyesine ulaştığını bildirdi.

Türkiye'de mobil internet abone sayısı 75,6 milyona ulaştı

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan 2025'in son çeyreğine ilişkin İletişim Hizmetleri İstatistikleri Raporu'nu değerlendirdi.

Kullanıcı sayısı ve veri kullanımındaki artışın Türkiye'nin dijitalleşme sürecini hızlandırdığını ifade eden Uraloğlu, bir önceki yılın dördüncü çeyreğinde 9,03 milyon olan sabit telefon abone sayısının, geçen yılın son çeyreğinde 8,4 milyon olarak hesaplandığını belirtti.

Uraloğlu, "Mobil telefon abone sayısı, 2025'in son çeyreğinde, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 99,7 milyona ulaştı." bilgisini paylaştı.

"Mobil ses trafiği 76,8 milyar dakika oldu"

İnternet aboneliğinde genel artış eğiliminin sürdüğüne işaret eden Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Toplam internet abone sayısı, 2025 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre mobil internet ve fiber abonelerinden kaynaklı yüzde 1,1 artarak 97,4 milyona ulaştı. 2025'in son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre eve kadar fiber (FTTH) aboneliği 6 milyon 845 bin 641'den 8 milyon 670 bin 664'e yükselerek yüzde 26,7 arttı. Toplam fiber abone sayısı da 8 milyon 72 bin 629'dan 9 milyon 845 bin 226'ya çıkarak yüzde 22 artış gösterdi. İnternet abonelikleri içinde en yüksek paya sahip olan mobil internet abone sayısı da 75,6 milyon seviyesine ulaştı."

Uraloğlu, geniş bant internet kullanımındaki artışa da dikkat çekerek, geniş bant internet data trafiğinin 2024 yılının son çeyreğine göre 17,1 artarak 24,2 milyon terabayta ulaştığını bildirdi.

Sabit internet trafiğinin yüzde 15,8, mobil internet trafiğin de yüzde 23 arttığı bilgisini paylaşan Uraloğlu, 2025'in dördüncü çeyreğinde sabit ses trafiğinin 1,3 milyar dakika, mobil ses trafiğinin 76,8 milyar dakika olarak gerçekleştiğini kaydetti.

ETİKETLER
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
Sıradaki Haber
Doğal gazda kademeli tüketim limitleri belirlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:45
ABD-İsrail'in Tahran'a saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti
04:29
Göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayıp
04:19
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı
03:38
İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu
03:33
Bursa'da seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
01:21
Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 kişi yaralı
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ