Doğal gazda kademeli tüketim limitleri belirlendi

Dün itibarıyla hayata geçirilen yeni düzenleme ile doğal gaz desteklerinin daha adil dağıtılması hedeflenirken, her ilin iklim koşullarına göre özel tüketim sınırları getirildi.

Yeni sistem kapsamında, abonelere yönelik destekler tüketim miktarına göre kademelendirildi. Buna göre, her il için ayrı ayrı belirlenen tüketim limitine kadar olan kullanımlarda daha yüksek oranda destek sağlanacak. Belirlenen bu limitlerin aşılması halinde ise aşan kısım için sağlanan destek oranı düşürülerek, maliyet esaslı fiyatlandırma devreye girecek.

BOTAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden tüm illere ait 12 aylık detaylı tüketim limitleri kamuoyunun erişimine açıldı.

Söz konusu takvime göre, İstanbul, Ankara ve İzmir bazında nisan için destekten yararlanabilecek azami tüketim miktarları şu şekilde belirlendi:

İstanbul ili özelinde belirlenen kademeli tarife takvimine göre, yılın en yüksek tüketim limiti ocakta 260,54 standart metreküp (sm3) olarak uygulanırken, bu sınır şubatta 286,77 sm3, martta ise 278,29 sm3 seviyesinde belirlendi.

Bahar aylarında nisan limiti 192,55 sm3'e, mayıs limiti ise 119,96 sm3'e gerilemekte. Yaz dönemindeki limitler, haziranda 45,45 sm3, temmuzda 31,10 sm3, ağustosta 26,72 sm3 ve eylülde 29,23 sm3 olarak kayıtlara geçti. Yılın son çeyreğinde ise ekim için 43,73 sm3, kasım için 101,71 sm3 ve aralık için 198,12 sm3 tüketim sınırı getirildi.

Ankara ili özelinde belirlenen kademeli tarife takvimine göre, yılın en yüksek tüketim limiti ocakta 344,73 sm3 olarak uygulanırken, bu sınır şubatta 326,80 sm3, martta ise 302,09 sm3 seviyesinde belirlendi.

Bahar aylarında nisan limiti 180,69 sm3'e, mayıs limiti ise 109,01 sm3'e gerilemekte. Yaz dönemindeki limitler, haziranda 46,20 sm3, temmuzda 35,19 sm3, ağustosta 31,03 sm3 ve eylülde 40,69 sm3 olarak kayıtlara geçti. Yılın son çeyreğinde ise ekim için 76,86 sm3, kasım için 161,63 sm3 ve aralık için 284,25 sm3 tüketim sınırı getirildi.

Öte yandan İzmir ili özelinde belirlenen kademeli tarife takvimine göre, yılın en yüksek tüketim limiti ocakta 276,68 sm3 olarak uygulanırken, bu sınır şubatta 308,75 sm3, martta ise 257,97 sm3 seviyesinde belirlendi.

Bahar aylarında nisan limiti 157,90 sm3’e, mayıs limiti ise 66,10 sm3’e geriledi. Yaz dönemindeki limitler, haziranda 26,81 sm3, temmuzda 19,09 sm3, ağustosta 17,71 sm3 ve eylülde 18,92 sm3 olarak kayıtlara geçti. Yılın son çeyreğinde ise ekim için 25,11 sm3, kasım için 61,43 sm3 ve aralık için 196,23 sm3 tüketim sınırı getirildi.