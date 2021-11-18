Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
BIST 100 güne yükselişle başladı
[Fotoğraf: Arşiv]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 artışla 1.710,05 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,01 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 1.710,05 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,04 ve holding endeksi yüzde 0,27 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,72 ile spor, tek kaybettiren yüzde 0,11 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,27 artarak kapanış rekorunu 1.707,04 puana taşıdı.
Etiketler: Borsa Borsa İstanbul
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