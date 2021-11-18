Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 01:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Döviz işlemlerinde düzenleme: Kimlik tespiti zorunlu olacak
[Fotoğraf: AA]
Döviz alım-satımında kimlik tespitini zorunlu hale getiren düzenlemede değişiklik yapıldı. Buna göre, kimlik tespiti 100 dolar ve üzerindeki alım-satımlarda zorunlu olacak.
Döviz alım-satımında müşterilerden kimlik numarası, pasaport numarası veya vergi numarası isteniyordu.
Böylece işlem yapanlar limit bulunmaksızın kayıt altına alınıyordu.
Bu düzenlemede değişikliğe gidildi. Buna göre, kimlik tespiti 100 dolar ve üzerindeki alım-satımlarda zorunlu olacak.
Düzenlemeye ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Etiketler: Dolar Euro Resmi Gazete
Son Haberler
- 02:25
- 02:11
- 01:47
- 01:32
- 00:49
Sıradaki Haber
13 akaryakıt dağıtım şirketinin lisansı iptal edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz