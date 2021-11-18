Döviz alım-satımında müşterilerden kimlik numarası, pasaport numarası veya vergi numarası isteniyordu.

Böylece işlem yapanlar limit bulunmaksızın kayıt altına alınıyordu.

Bu düzenlemede değişikliğe gidildi. Buna göre, kimlik tespiti 100 dolar ve üzerindeki alım-satımlarda zorunlu olacak.

Düzenlemeye ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

