Dün 82,22 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,28 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varili, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,51 azalışla 79,87 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,99 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin Çin, Japonya, Güney Kore ve Hindistan gibi dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkelerin petrol rezervlerini kullanıma açması talebinde bulunduğuna yönelik haberler etkili oldu.

South China Morning Post'un yetkililere dayandırdığı haberine göre, Çin tarafının öneriye olumlu yaklaştığı ancak iç tüketim ihtiyaçlarını değerlendirme gereği duyarak henüz somut adım atmayı taahhüt etmekten kaçındığı ifade ediliyor.

Ayrıca bir Japon bakanlık yetkilisinin ABD'nin artan enerji fiyatlarının kontrol altına alınmasına yönelik Tokyo'ya iş birliği teklifi götürdüğüne yönelik iddiaları doğruladığı ancak Japonya'nın kanunen rezervlerini piyasaya sunamayacağını ifade ettiği belirtiliyor.

Dünyanın en büyük stratejik rezervine sahip ABD'nin toplam ham petrol rezerv kapasitesi yaklaşık 714 milyon varil seviyesinde bulunuyor. Çin'in toplam ham petrol rezerv kapasitesinin 238 milyon varil seviyesinde olduğu biliniyor. Depolanan bu miktarın ise Çin'in 80 günlük petrol talebine eşdeğer olduğu tahmin ediliyor.