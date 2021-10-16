Tekstil, Muş ekonomisinin can damarı. Açılan atölyeler sayesinde göçün önüne geçiliyor.

Kentte devlet teşviki ile fabrika sayısı artıyor. Merkeze bağlı Çöğürlü köyüne yapılan Sultan Alparslan Tekstilkent inşaatı da hız kazandı.

Muş Belediye Başkanı FEyat Asya, "Valiliğimiz ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza sunduğumuz projelerimizin kabul görmesiyle birlikte Tekstilkent atölyelerimizi inşa ederek gençlerimizin iş sahibi olabilmelerinin önünü açmak için valimizle koordineli bir şekilde çalışmaktayız" açıklamasını yaptı.

Tekstilkent, binlerce işsize daha ekmek kapısı olacak.

60 bin metrekare alanda yükselen tekstilkentin 10 bin kişiye istihdam olanağı sunacağını ifade eden Asya, "Kapalı alanların mevcudiyetiyle birlikte asgari 7,8 bin ve 10 bin gence kadar iş istihdam alanı oluşturmuş olacağız. Bunu çok önemsiyoruz" dedi.

Sultan Alparslan Tekstilkent'te yapımı biten fabrikaların, aralık ayında hizmete sokulması hedefleniyor.