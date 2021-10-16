Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 09:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bazı ürünlerin ihracı kayda bağlandı
[Fotoğraf: AA]
Ticaret Bakanlığı'nca ihracı kayda bağlı ürünler listesine nohut, sülfürik asit ve saf amonyak dahil edildi.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle ihracı kayda bağlı mallar listesine nohut (garbanzos), sülfürik asit (oleum) ve saf amonyak eklendi.
Etiketler: İhracat Ticaret Bakanlığı Resmi Gazete
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