Ufuk 2020 Programı kapsamında yeni bir çağrı açıldı. Çağrı kapsamında hayvan hastalıklarına yönelik projeler desteklenecek.

"Zoonotik Hastalıklar Araştırmalarına Tek Sağlık Yaklaşımı" başlıklı çağrıda 2 konu öne çıkıyor.

Projelerin hayvan-insan-çevre etkileşimine odaklanan hastalıkların daha iyi anlaşılmasını sağlaması gerekiyor.

Hastalıkları tespit ve önleme teknolojilerine yönelik projeler desteklenecek.

Aşı ve tanı teknolojilerine yönelik projelere öncelik verilecek. Çağrı, viral, bakteriyel, parazitik ve mantar enfeksiyonlarını da kapsayacak.

1 milyon lira destek verilecek

Proje ekibinde yer alacak kişilerin TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi Sistemine kayıtlı olmaları gerekiyor.

Kamu veya özel kuruluşlarda çalışanların lisans eğitimi almış olmaları yeterli.

Yükseköğretim kurumları, eğitim- araştırma hastaneleri ve kamu kurumları yüzde 100 oranında desteklenecek.

Özel kuruluşlar bütçesinin yüzde 60'ı, KOBİ'ler bütçesinin yüzde 75'i kadar destek alacak.

Proje süresi en fazla 36 ay olarak belirlendi. Projelere en fazla bir milyon lira destek verilecek. Çağrıya 15 Aralık tarihine kadar başvurulabilecek.