Parçalı Bulutlu 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 09.11.2023 13:22

10 ayda 2,2 milyar liralık halı ihracatı yapıldı

Türkiye'den yılın ocak-ekim döneminde yapılan halı ihracatının tutarı 2 milyar 230 milyon 646 bin dolar oldu.

10 ayda 2,2 milyar liralık halı ihracatı yapıldı
[Fotograf: AA]

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve Gaziantep'in halı ihracatına ilişkin bilgi verdi.

Kaplan, Türkiye'den yılın 10 ayında 2 milyar 230 milyon 646 bin dolarlık halı ihracatı yapıldığını belirterek şunları ifade etti:​​​​​​​

"Gaziantep'ten ise 10 aylık süreçte 1 milyar 495 milyon 663 bin dolarlık makine halısı ihracatı gerçekleştirildi. Her şeye rağmen 2023 yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağımızı ve 2022 yılı ihracat rakamlarını aşacağımızı düşünüyoruz. Sektörümüz 6 Şubat depreminin ardından kısa bir süre içinde toparlanmış ve kayıplarını karşılayarak sürdürülebilir ihracat politikası doğrultusunda üstlendiği misyonu gerçekleştirmek için var gücüyle çalışmalarını sürdürmektedir."

Gaziantepli halıcıların 2024'te ülkeleri dolaşarak yeni pazarlar arayacağını belirten Kaplan, gidilmedik pazar kalmayana kadar çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Kaplan, Gaziantep'ten en fazla makine halısı satışının 476 milyon 610 bin dolarla ABD'ye, 429 milyon 985 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine, 198 milyon 198 bin dolarla da Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını ifade etti.

ETİKETLER
İhracat
Sıradaki Haber
Teknopark İstanbul'da girişimciler ile yatırımcılar buluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan İranlı mevkidaşı ile bir araya geldi
14:01
Avrupa Adalet Divanı Başsavcısından Apple aleyhinde görüş
13:56
Kazaya müdahale ederken başka aracın çarptığı bekçi şehit oldu
13:59
İsrail ordusu, Gazze'yi işgalinde sahil şeridi ve kent merkezini zorluyor
13:46
Konya'da polisten kaçan sürücünün aracından 20 kilogram eroin çıktı
13:41
Gazze'ye yardım malzemesi taşıyacak gemi yola çıkıyor
Gazze'ye yardım malzemesi taşıyacak gemi yola çıkıyor
Gazze'ye yardım malzemesi taşıyacak gemi yola çıkıyor
FOTO FOKUS
Ailesinden 35 kişiyi kaybeden Gazzeli, yıkılan mahallesini ziyaret etti
Ailesinden 35 kişiyi kaybeden Gazzeli, yıkılan mahallesini ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ