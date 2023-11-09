Teknopark İstanbul'da girişimciler ile yatırımcılar buluştu

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Cube Beyoğlu Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, girişimciler yatırımcılara projelerini sundu.

Derin teknoloji girişimcileri, AR-GE mühendisleri, kurumsal şirketler ve üniversitelere ev sahipliği yapan Teknopark İstanbul, Kuluçka Merkezi Cube Incubation aracılığı ile hem girişimcilerin projelerini hayata geçirmelerine destek veriyor hem de sermaye desteği bulmaları için girişimciler ve yatırımcılar arasında köprü görevi görüyor.

Teknopark İstanbul’un Kuluçka Merkezi Cube Incubation aracılığı ile düzenlenen Açık Kapı Etkinliği, girişimcilerin yenilikçi projelerini tanıttığı ve yatırımcılarla buluştuğu teknoloji ekosisteminin büyümesi ve yeni fikirlerin geliştirilmesi için önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Teknopark İstanbul’un Türkiye’nin kendi tematik alanında ilk uydu kuluçka merkezi olan Cube Beyoğlu’nda 12'ncisi düzenlenen etkinliğin odağında görsel ve sanatsal teknolojiler vardı.

2022 yılından bu yana düzenli şekilde farklı tematik alanlarda 12 kez gerçekleştirilen Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma etkinliklerinde 1400’den fazla katılımcı yer aldı.

100’den fazla girişimci sunumu ile yenilikçi projelerin geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasına imkan sağladı.

Açık Kapı Etkinliğinin 13'üncüsü ise Mikromobilite ve Elektrikli Araçlar odağında olacak.