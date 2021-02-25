Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 15:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yurtlarda kalan öğrenciler hafta sonu kısıtlamasından muaf
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu, yurtlarda kalacak öğrencilerin ve velilerin hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına karar verdi.
Afyonkarahisar Hıfzıssıhha Meclisi Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplanarak koronavirüs ile ilgili bir takım kararlar aldı.
Hıfzıssıhha kurulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesi ile kent genelinde 1 Mart itibariyle yüz yüze eğitime geçilecek olması nedeniyle önümüzdeki cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasından yurtlarda kalan öğrencilerin ve velilerin güzergahları doğrultusunda yasaktan muaf tutulmasına karar verildiği kaydedildi.
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