Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 10:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Açık öğretim lisesi sınavları bugün başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen açık öğretim lisesi sınavları bugün yapılıyor. Sınavlar çevrim içi ortamda gerçekleştiriliyor.
Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları saat 09.30 itibarıyla erişime açıldı.
Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile Açık öğretim Kurumları Bilgi Yönetim Sistemi'ne giriş yaparak sınava katılabiliyor.
Sınava 1 Mart saat 23.59’a kadar giriş yapmak mümkün olacak.
İkinci dönem sınavları 25 Mart'ta
Sınav sonuçları da yine Açıköğretim Kurumları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenilebilecek.
İkinci dönem sınavları ise 25 Mart’ta başlayacak.
Etiketler: Koronavirüs
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