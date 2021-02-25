Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
YDS başvuruları başladı
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) için başvurular başladı. Başvurular, 8 Mart'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi veya Aday İşlemleri Sistemi mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Nisan'daki sınav için başvurular 8 Mart'a kadar alınacak.
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu kapsamda adayların, sınav başvurusu yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-YDS/1 kılavuzunda yer alıyor.
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