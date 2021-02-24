Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açılış izni verilen özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin kapasitesinin yüzde 3’ü çeşitli nedenlerle okul öncesi eğitimden yararlanamayan dezavantajlı durumdaki çocukların desteklenmesi için ayrılıyor.

Ücretsiz bakım hizmeti

Özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin kapasitelerinin yüzde üçü, il müdürlüğünce tespit edilerek, çocukların ücretsiz yararlanması için kullanılıyor.

Ücretsiz bakım hizmetinden ekonomik durumlarına bakılmaksızın şehit ve gazi çocukları, bakanlığa bağlı kuruluşlarda korunma altında bulunan çocuklar, cezaevlerinde hükümlü ve tutuklu olan anneleri ile birlikte kalan çocuklar, ekonomik gücü yeterli olmayan ailelerin çocukları ile ekonomik güçlük içindeki anne veya babası vefat etmiş çocuklar, tek ebeveyni ile yaşayan çocuklar, engelli ebeveyni olan çocuklar, kadın konukevinde bulunan veya ayrılan kadınların çocukları yararlanabiliyor.

Bu kapsamda 2017 yılından bu yana yaklaşık 14 bin dezavantajlı çocuk okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalandı. 2017 yılında 2 bin 523 çeşitli nedenlerle okul öncesi eğitimden yararlanamayan dezavantajlı durumdaki çocuk okul öncesi hizmetlerden faydalanırken bu sayı 2018 yılında 2 bin 760 oldu. 2019 yılında 3 bin 300, 2020 yılında da 2 bin 663 dezavantajlı durumdaki çocuk okul öncesi hizmetlerden yararlandı. 2021 yılı Ocak ayında ise bu sayı 2 bin 652 olarak kaydedildi.