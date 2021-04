Yunus Emre Enstitüsü'nün koronavirüs (Covid-19) salgınının ilk günlerinde başlattığı Covidoscope projesinin 4 dilde yayın yapan internet sayfası “internet sitesi ve mobil siteler” kategorisinde 25. Webby Ödülleri kapsamında onur ödülüne layık görüldü.

The New York Times’ın internetin en prestijli uluslararası ödülü olarak nitelediği, “internetin Oscar’ları” olarak da bilinen Webby ödülleri Uluslararası Dijital Sanatlar ve Bilimler Akademisi (IADAS) tarafından internetin en iyilerine veriliyor.

Adayları belirleyen seçici IADAS kurulu, Mozilla, MoMA, Twitter, R/GA, NPR, VERZUZ gibi kuruluşların üst düzey yönetici ve uzmanlarının yer aldığı internet endüstrisinin en iyilerinden oluşuyor.

Webby ödüllerinin yöneticisi Claire Graves, “Covidoscope gibi honoree’ler (onur ödüllü girişimler), internette yenilik ve yaratıcılığın standartlarını oluşturuyorlar” dedi.

13 bin 500'e yakın başvuru arasından seçildi

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, “13 bin 500’e yakın başvurudan en iyiler arasında seçilmek gurur verici bir başarı. Projeyle sadece salgında ortaya çıkan duygular ve sanatsal birikimi bir araya getirmeyi değil, bu birikimdeki ahengi de en estetik şekilde sunmayı hedeflemiştik. Covidoscope’un kendisi de aslında koleksiyonunda yer alan çok değerli eserler gibi döneme dair özgün bir yorum arz ediyor. Bu ödül de bu yöndeki duyarlığımızın güzel karşılıklarından biri oldu. Marifet iltifata tabidir derler. Biz de bu iltifatı, hem projemizin çıkış kaynağı olan, duygularımıza tercüman olan tüm sanatçılarla, hem de projede emeği geçen tüm çalışanlarımız ve danışmanlarımızla paylaşıyoruz.” dedi.

Covidoscope-Salgının Sanatsal İfadeleri

Covid-19 salgınının küresel çapta duygusal ve sanatsal dışavurumlarına ayna tutan Covidoscope Projesi, Yunus Emre Enstitüsünün salgının ilk günlerinde oluşturmaya başladığı dijital hafıza projesi Covidoscope’da, dünyada salgın dönemindeki sanatsal üretimlerin en güzel örnekleri duygu odaklı bir kürasyonla sunuluyor.

Bir çiçek dürbünündeki (kaleydeskop) yansımaların çeşitli, renkli, değişken ve ahenkli görünümünden ilhamla ismini alan Covidoscope’la, ortaklıkları ve öznellikleri içeren, küresel bir salgın hafızası, dijital bir arşiv inşa ediliyor.

Projede tüm dünyada Covid-19 salgınına karşı uyanan ortak ve öznel duyguların yarattığı üretim, paylaşım ve dayanışma örnekleri haritalandırılıyor; ortak duyguların ve duyguların kültürel dayanaklarının öne çıkarıldığı bir kürasyonla sunuluyor.

Geçtiğimiz yıl 40 ülkeden 100’e yakın sanatçının gönüllü katılımıyla ziyarete açılmış olan Covidoscope koleksiyonu güncellenmeye devam ediyor. Yakın zamanda hem koleksiyona yeni eklenen eserlerin sergilenmesi hem de sanal müzede salgına ilişkin ilgi çeken farklı gezme yöntemlerinin eklenmesi bekleniyor.

Özel bir tasarım ve yazılımla hazırlanan, sanal ve global bir müze niteliğindeki www.covidoscope.org internet sayfası, Türkçe, İspanyolca, İngilizce ve Arapça dil seçenekleriyle mobil uyumlu bir şekilde Ağustos 2020’den beri ziyarete açık. 4 dil seçeneğiyle tüm dünyanın ortak duygusal tecrübesini arşivleyen ve yakın zamanda Webby Onur Ödülü alan internet sitesi 131 ülkeden ziyaretçi alıyor.

Webby ödülleri (The Webby Awards)

İnternetin Oscar’ı olarak da bilinen The Webby Awards ödülleri belirli kategorilere göre en iyi internet yayınlarına ve sitelerine veriliyor. Ödüller International Academy of Digital Arts and Sciences - IADAS (Uluslararası Dijital Sanatlar ve Bilimler Akademisi) tarafından veriliyor. 2021’de 25’incisi düzenlenmekte olan Webby Ödüllerinde, websiteleri ve mobil siteler, video, reklam-medya ve PR, uygulamalar ve yazılım, sosyal, podcastler, oyunlar ve virtual & remote kategorilerinde değerlendirmeler yapıldı. 1996’dan beri düzenlenen programa bu yıl 70 ülkeden 13,500 başvuru yapıldı.

Dev organizasyonun sponsor ve paydaşları arasında WP Engine, Marketerhire, Brandlive, Slack, YouGov, BASIC, KPMG, Wall Street Journal, AIGA, Podcast Movement, Fast Company, ve Social Media Week bulunuyor.